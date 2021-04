PRENDETEVI DEL TEMPO Quante volte nella vostra vita vedendo un’automobile o una moto avete esclamato: “ma come hanno fatto a farla così? Io avrei fatto diversamente”. C’è chi si ferma alla teoria, e chi, come lo YouTuber “Meanwhile in the Garage”, si arma di santa pazienza, fantasia e ottima manualità e trasforma un semplice Kymco Agility 125 in qualcosa di unico nel suo genere: un ibrido tra uno scooter e un moderno Ape Car. Qui sotto trovate il video di questa trasformazione; vi avverto dura più di un’ora, ma il montaggio dinamico e senza troppe spiegazioni teoriche vi terrà incollati allo schermo.

COS’È DIVENTATO Se proprio non avete tutto questo tempo da dedicare ecco un breve riassunto dell’opera di MITG. Lo YouTuber è partito smontando pezzo dopo pezzo lo scooter fino ad arrivare al telaio. Una volta raggiunta la struttura portante non ha risparmiato colpi di flessibile e seghetto per separare la parte anteriore da quella posteriore. Con l’aiuto di una ditta specializzata ha realizzato la nuova struttura portante, ci ha inserito un sedile da automobile, ha ricostruito la struttura attorno… et Voilà, il gioco è fatto.