Scooter Adventure

Kymco presenta DTX360, lo scooter Downtown in versione adventure: scopriamo motore, ciclistica, dotazioni, data di uscita e prezzo

Kymco presenta il nuovo DTX360, lo scooter che diventa Adventure Crossover. Nient'altro è che un Downtown capace di offrire anche al motociclista più curioso la possibilità ricercare l’avventura nella vita quotidiana, senza abbandonare la comodità e la sicurezza di un commuter. Per conoscerlo meglio potete vedere il video, cliccando più in alto, sull'immagine di apertura di questo articolo.

Kymco DXT360 2022

Rispetto al classico Downtown qui troviamo uno stile più sportivo, i paramani, un parafango anteriore alto e un manubrio che diventa più largo per permettere un miglior controllo, mentre la posizione di guida del pilota si alza per aumentare la visibilità. Le grafiche dei parafanghi posteriori, di colore antracite opaco, sono ben integrate con la carrozzeria: oltre all’ abbinamento nero odolo opaco/antracite, sportivo e di carattere, è disponibile il più eccentrico nero odolo opaco/arancio. Completano il quadro i fari anteriori con luci a tubi di LED e dettagli cromati/nero lucido e le lenti faro posteriori trasparenti.

Il Kymco DTX360 in strada

Il nuovo DTX360 è equipaggiato con un motore G5 monocilindrico – Euro 5 – 4 valvole raffreddato ad acqua da 321cc di cilindrata, capace di una potenza massima di 28,6 CV a 7.500 giri/min e una coppia massima di 29,3 Nm a 5.750 giri/min. La potenza è regolata da un efficiente sistema di controllo di trazione TCS, che assicura sicurezza e tenuta di strada ottimali. Il serbatoio carburante da 12,5 litri e il consumo medio dichiarato di 27 km/l promettono un'autonomia superiore ai 300 km con un pieno.

Kymco DXT360 2022: la strumentazione

STRUMENTAZIONE Il display LCD è completo di trip computer – sensore temperatura aria, consumo carburante e tensione batteria – contachilometri totale e parziale, tachimetro, contagiri, orologio digitale e indicatori del livello di carburante e della temperatura del liquido refrigerante. Non manca l’avviamento keyless e il blocchetto di accensione multifunzione, protetto dal sistema smart-lock, che agisce su avviamento, bloccasterzo e apertura sella.

Kymco DXT360 2022 in curva

Il robusto telaio in acciaio a piastre stampate è abbinato a una forcella telescopica da 37 mm e a un monobraccio oscillante con doppio ammortizzatore regolabile. I cerchi in lega leggera a 5 razze montano pneumatici tassellati 120/80-14” all’ anteriore e 150/70-13” al posteriore, con un doppio disco da 260 mm con pinza a 3 pistoncini all’anteriore e un disco da 240 mm con pinza 2 pistoncini al posteriore. L'altezza sella a quota 810 mm e il peso in ordine di marcia di 194 kg promettono facilità di guida e una buona agilità.

Il Kymco DTX360: il vano sottosella

Sul Kymco DTX360 troviamo 2 prese USB, la prima situata nel vano portaoggetti di sinistra, mentre la seconda è al centro del manubrio. L'ampia sella a due piani, full black, è dotata di vano con luce di luce di cortesia dove è possibile stivare 2 caschi – un integrale e un jet – che si apre tramite blocchetto multifunzione.

Il Kymco DXT360

Il Kymco DTX360 è già disponibile in entrambe le colorazioni al prezzo di listino di 6.390 Euro f.c., ora in promozione a 5.790 Euro. Presto sarà disponibile una ampia gamma di accessori dedicati.

Pubblicato da Michele Perrino, 21/09/2021