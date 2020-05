SU LA SERRANDA Lunedì 18 maggio i 30 punti vendita di WheelUp alzeranno la saracinesca, dopo il periodo di lockdown forzato, e torneranno ad essere uno dei punti di riferimento per i motocilisti alla ricerca di abbigliamento tecnico e materiale per la manutenzione delle proprie due ruote. Come potrete immaginare la riapertura avverrà rispettando tutti i protocolli di sicurezza necessari e in più c’è una sorpresa. Ecco tutti i dettagli.

TUTTO IN SICUREZZA Riapertura sì, ma con il massimo rispetto delle norme di sicurezza e del distanziamento. All’interno dei negozi, le indicazioni utili sulle distanze e i comportamenti da rispettare saranno chiaramente indicate, sollecitando i clienti a rispettare le misure precauzionali esposte e ricordando di portare con sé mascherina e guanti personali. anche tutto lo staff indosserà guanti usa e getta, mascherine e visiere protettive, mentre gli ambienti saranno sanificati con cadenza periodica. Caschi e abbigliamento esposti saranno inoltre igienizzati con regolarità singolarmente mediante speciali prodotti spray inodore e che non lasciano residui, anche prima di essere provati. Saranno infine a disposizione della clientela sottocaschi igienici usa e getta e un dispositivo ad ozono per la sanificazione gratuita dei propri acquisti, capace di garantire la totale sicurezza igienica.

BENZA IN REGALO Per festeggiare la ripartenza, Wheelup attiverà, dal 18 maggio, una vantaggiosa promozione che incentivi l’utilizzo del proprio veicolo fermo in garage ormai da mesi. La promozione “Fai il pieno gratis con Wheelup” prevede il rilascio di un buono benzina da 5,00 euro, utilizzabile presso tutte le stazioni Q8 italiane, anche sui carburanti Hi Perform 100 ottani, ogni 50,00 euro spesi in qualsiasi punto vendita per l’acquisto degli articoli esposti. L’iniziativa soggetta a regolamento è valida fino al 30 giugno 2020.