SALDI FUORI STAGIONE Abbigliamento e accessori moto scontati del 25%, i prossimi 7 e 8 dicembre 2019, in occasione dell'inaugurazione del punto vendita Wheelup Arezzo. Il terzo centro in Toscana della nota catena di megastore, che conta 27 negozi in tutta Italia, propone una vasta gamma di capi, accessori e servizi per chi si muove su due ruote, dallo scooter alla maxi enduro.

L'APPUNTAMENTO L'assortimento comprende dall’intimo ai completi tecnici da turismo; dalle giacche café racer alle tute da pista; dalle calzature ai caschi. E accanto ai principali brand, Wheelup propone otto linee di abbigliamento e accessori a marchio proprio, studiati per ottimizzare il rapporto qualità/prezzo: Alike, Hype, Zonzo, MTech, Inproof, Blend, Stud75 e Myride. L'appuntamento con gli sconti del 7 e 8 dicembre è ad Arezzo, in Via Piero Calamandrei, 112.

I SERVIZI ONLINE Interessante, in tema di servizi, la piattforma di e-commerce, che prevede la funzione per il controllo della disponibilità degli vai articoli presso il punto vendita, la prenotazione e la prova senza impegno e l'acquisto online con ritiro in negozio. Oltre alla raccolta punti integrata tra e-commerce e negozio.