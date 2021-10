Anche Wheelup sarà a EICMA 2021: al Salone novità, sconti e premi, compresa una tuta Mtech in palio. Ecco come partecipare

Wheelup, dopo l’apertura del 40esimo punto vendita in Italia, annuncia la presenza ad EICMA 2021. ''Esserci significa compiere un atto di responsabilità verso il comparto e verso gli appassionati che, dopo uno stop forzato, potranno tornare a vivere e vedere dal vivo i prodotti della loro passione'', afferma Claudio Biollo, CEO di Wheelup.

LE NOVITÀ Wheelup coglierà l’occasione offerta da EICMA 2021 per presentare non solo le nuove collezioni, dai capi per pista e strada Mtech alle proposte tecniche Alike per Touring/Adventure, ma anche tutte le novità che non hanno avuto palcoscenico lo scorso anno, come i capi dedicati al mondo turistico, custom e urbano delle sue Marche Passione.

VEDI ANCHE

Wheelup: lo store di Arezzo

PROMOZIONI Non solo novità, tuttavia, col brand che saluterà il ritorno del pubblico con alcune iniziative. Gli appassionati che visiteranno lo stand, infatti, beneficeranno di promozioni esclusive. Si parte a metà ottobre con un gioco social aperto a tutti, che darà la possibilità di aggiudicarsi una tuta da pista Mtech o un completo giacca e pantalone Alike o Stud75. La consegna al vincitore avverrà nei giorni della fiera all’interno dello stand di Wheelup. con una cerimonia di premiazione in diretta Facebook e Instagram.

I GRATTA E VINCI Il ritorno ad EICMA verrà festeggiato anche ccon la distribuzione presso lo stand di originali ''gratta e vinci sempre'', che daranno diritto a sconti fino al 50% per acquisti da effettuare in uno dei 40 negozi della catena di megastore dedicati ai motociclisti, compreso lo store online. Su Wheelup.it verranno rivelate le modalità di partecipazione al gioco social e le iniziative che avranno luogo allo stand.

Pubblicato da Michele Perrino, 11/10/2021