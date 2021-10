EICMA 2021

Giusto ieri vi abbiamo comunicato del via allavendita online dei biglietti per la prossima edizione di EICMA, tra gli stand, è notizia di oggi, ci sarà ufficialmente anche Moto Morini. La Casa di Trivolzio, oltre a confermare la sua partecipazione a EICMA, dal 23 al 28 novembre, ha comunicato anche cosa gli avventori dell’evento potranno ammirare sul loro stand.

X-CAPE E NON SOLO Nel corso della fiera, oltre alla X-CAPE, verrà presentata la nuova 6 1/2. Uno stand più grande accoglierà gli appassionati in tutta sicurezza e le novità del marchio. A disposizione di Moto Morini ci sarà uno spazio aumentato rispetto all’ultima partecipazione del 2019, per consentire a tutti i visitatori di mantenere le giuste distanze di sicurezza, godendosi tutte le novità del marchio in serenità. In occasione di EICMA, oltre alla X-CAPE, verrà presentata la nuova, e tanto attesa, 6 1/2.

LE DICHIARAZIONI Alberto Monni, vice director Moto Morini ha dichiarato: “Partecipare ad EICMA è un appuntamento irrinunciabile per Moto Morini. Tanto più visto l’ambizioso piano strategico che abbiamo inaugurato con il lancio della nuova X-CAPE 650cc e che punta sullo sviluppo di nuovi modelli e sull’espansione in nuovi segmenti. Ad EICMA, nel corso degli anni, abbiamo presentato al mondo le nostre novità più importanti. Nel 2019 abbiamo presentato la X-CAPE che è attualmente in consegna ai concessionari, e anche quest’anno non mancheremo di sorprendere e conquistare appassionati e addetti ai lavori presentando la nuova, e tanto attesa, 6 1/2. Alla luce della rassicurante tendenza legata all’evoluzione del COVID-19 e dopo esserci confrontati con l’organizzazione della Fiera circa la possibilità di accogliere tutti gli appassionati delle due ruote in un ambiente sicuro, abbiamo ritenuto importante sostenere il ritorno in presenza di un evento così importante per il nostro settore, anche per il respiro internazionale che lo ha sempre caratterizzato. Oggi più che mai EICMA rappresenta un momento straordinario nel quale finalmente le aziende e gli operatori potranno tornare incontrarsi e potremo condividere con i clienti e la stampa i nostri nuovi prodotti.”

Pubblicato da Danilo Chissalè, 06/10/2021