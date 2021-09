Novità moto 2022

Recentemente Moto Morini ha presentato la nuova crossover X-Cape. Oggi si torna a parlare della Casa bolognese perché in Cina è stata presentata, in due versioni, la Seiemmezzo, moto che avevamo visto per la prima volta a Eicma 2019.

STRADA E SCRAMBLER La nuova Moto Morini Seiemmezzo è stata svelata in due versioni, STR e SCR, vale a dire Strada e Scrambler. Le moto condividono la dotazione tecnica di base, come il motore bicilindrico frontemarcia da 649 cc raffreddato a liquido, abbinato al cambio a 6 marce. Il telaio a traliccio in acciaio è abbinato a un forcellone in alluminio, mentre le sospensioni contano su una forcella a steli rovesciati e su un monoammortizzatore posizionato lateralmente.

La nuova Moto Morini Seiemmezzo SCR

UGUALI MA DIVERSE Tra STR e SCR cambiano, invece, i cerchi. Su entrambe sono da 19'' davanti e da 17'' dietro, ma mentre la versione Strada è equipaggiata con quelli in lega, la Scrambler li ha a raggi. Diverso anche il parafango, che sulla STR è basso, mentres sulla SCR è alto. L'impianto frenante, invece, può contare su una coppia di dischi da 300 mm morsi da pinze a 2 pistoncini davanti, mentre al posteriore c'è un disco da 255 mm con pinza a 2 pistoncini. Completano la dotazione il faro anteriore full LED e la strumentazione con display LCD da 5'' dotato di connettività bluetooth.

IN USCITA? Le versioni che hanno debuttato in Cina sembrano pronte per calcare la strada, ma la vera questione, semmai, è quando saranno pronte per percorrere asfalti e sterrati della nostra penisola. Non sembra impossibile ipotizzare il loro arrivo proprio a Eicma 2021, esattamente due anni dopo la loro prima apparizione al Salone.

Pubblicato da Michele Perrino, 24/09/2021