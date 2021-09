Eicma 2021 si avvicina e, nonostante si stiano susseguendo le conferme da parte di molte case – ultima Sym, prima di lei il Gruppo Piaggio, Yamaha, così come Fantic – c'è chi preferisce attendere tempi migliori. Stiamo parlando di Nolangroup, che ha annunciato non sarà presente.

ALLA PROSSIMA In merito alla decisione di non partecipare alla kermesse, Enzo Panacci, AD di Nolangroup si è così espresso:“Eicma è certamente un appuntamento importantissimo per il settore, occasione anche per Nolangroup di incontro e confronto con i propri dealer, distributori ed utenti finali. Tuttavia, le numerose incertezze legate alla pandemia COVID-19 hanno spinto l’azienda a rinunciarvi. L’evolversi dell’infezione non consentirebbe, infatti, di avvicinare il pubblico ai nostri prodotti, di poterli provare ed apprezzare come nelle precedenti edizioni”.

Pubblicato da Michele Perrino, 27/09/2021