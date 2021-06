Dopo un anno difficile e complicato per gli eventi, l'arrivo di Eicma a fine 2021 (qui le date) si fa sempre più concreto. Tra le case che stanno via via aderendo alla kermesse milanese arriva anche Fantic Motor. L'azienda veneta, oltre che a giocare un ruolo importante nel nostro mercato con il Caballero 500, è attiva nel mondo della sostenibilità grazie alla sua presenza nel campo delle E-Bike e dell'E-Mobility.





Fantic Motor non solo porterà i propri prodotti ad Eicma, ma farà anche uno stand dedicato interamente a Motori Minarelli, la storica azienda produttrice di propulsori che è stata acquistata da Yamaha. L'ingegner Mariano Roman, CEO di Fantic, ha dichiarato: “Le due ruote sono sempre più al centro della mobilità, della micromobilità sostenibile e della ripresa. Con grande entusiasmo e con tantissime novità, Fantic sarà presente all’edizione 2021 di Eicma. La sinergia che avremo ritrovandoci al Salone di Milano sarà un messaggio di grandissimo valore, in grado di dare un apporto all’intero settore industriale e della mobilità in termini di crescita, immagine e credibilità''.