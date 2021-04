In moto una volta s’andava con il vento in faccia, poi (per fortuna) è arrivato l’obbligo del casco, un deciso passo avanti in termini di sicurezza. Per chi non vuole sacrificare la sicurezza, ma vuole ancora avere la possibilità di girovagare con il vento sulla pelle, il casco modulare è la soluzione più adatta. A patto che abbia la doppia omologazione proprio come il Nolan N90-3, modulare entry level della casa di Brembate di sopra protagonista di questa puntata di MotorUnboxing!

ENTRY RICCO Entry level sì, ma non per questo povero nella dotazione, il Nolan N90-3 ha tante caratteristiche da modulare top di gamma, ma andiamo con ordine. La calotta esterna è realizzata in Lexan materiale che, a parità di forma, spessore e procedimento, assicura prestazioni superiori rispetto all’ABS. La calotta è unica ma riesce a coprire le sette le taglie disponibili, dalla XXS alla XXL.

VENTILAZIONE Nonostante sia possibile viaggiare con il vento in faccia, la ventilazione all’interno della calotta è un aspetto importante anche per un modulare. Sul Nolan N90-3 c’è il sistema brevettato Air Booster Technology. L’aria viene prelevata dalle prese d’aria frontali e condotta forzatamente, senza dispersioni, nelle zone più critiche, al fine di garantire il massimo comfort. Un ulteriore brevetto è quello dell’apertura Dual Action che evita le aperture involontarie della mentoniera.

VISIERA ULTRAWIDE Il Nolan N90-3 è adatto sia per un utilizzo motociclistico, sia scooteristico, e con la visiera Ultrawide potrete avere tutto a portata di sguardo: dalla marmotta sulle Dolomiti, al pedone che attraversa fuori dalle strisce in circonvallazione. L’ampia superficie della visiera è resistente al graffio (S/R – Scratch Resistant). Chi usa la moto tutto l’anno lo sa, l’appannamento della visiera è fastidiosissimo, dunque la predisposizione al sistema anti-appannamento Pinlock è decisamente un plus. Così come la visiera parasole interna regolabile su più posizioni e smontabile per pulirla più facilmente.

PREDISPOSIZIONE A proposito di pulizia è utile ricordare che gli interni del Nolan N90-3 sono sfoderabili e lavabili, inoltre i guanciali hanno una forma studiata per ospitare comodamente gli auricolari del sistema interfono Bluetooth, data la predisposizione per i sistemi intercom B902L R series - B902 R series - B601 R series - ESS - MCS III R. Sempre in tema di dotazione tecnologica non manca il sistema di segnalazione di frenata d’emergenza ESS, un dispositivo luminoso equipaggiabile sul retro della calotta che aumenta la visibilità nei confronti di chi segue. Ultimo, ma non per questo meno importante, il sistema di chiusura micrometrica per adattare facilmente la chiusura.

TAGLIE: dalla XXS alla XXL

PREZZO AL PUBBLICO: a partire da € 269,99