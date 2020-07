APERTO TOP DI GAMMA Pratici e versatili, i caschi modulari sono i preferiti da chi fa tanti chilometri in sella alla propria moto o scooter. Il Nolan N-100 5 plus è il nuovo top di gamma modulare del brand italiano, evoluzione dell’apprezzato N-100 5. Scopriamolo nel dettaglio in questa puntata di MotorUnboxing!

N-105 PLUS: LA CALOTTA Rimangono confermate tutte le caratteristiche vincenti del precedente modello: calotta in policarbonato Lexan in due misure per mantenere contenute le dimensioni e il peso, la doppia omologazione P/J per poter viaggiare sia con il vento in faccia, sia in modalità integrale, e il sistema di apertura brevettato dual action, che evita le aperture accidentali, facile da azionare anche se si usano guanti invernali! Ultimo, ma non per importanza, il sistema di ventilazione brevettato Air booster Technology, che porta flussi d’aria fresca nelle zone nevralgiche della calotta per migliorare il confort.

N-105 PLUS: LA VISIERAQuando si fa turismo, ma anche in città, avere una visuale di ciò che ci circonda più ampia possibile è un aspetto da non sottovalutare. L’N-100 5 Plus, grazie alla visiera ultrawide permette davvero di tenere sotto controllo gran parte di ciò che ci circonda. Anche d’inverno, grazie alla predisposizione alla visiera anti-appannamento Pinlock, anch’essa di dimensioni generose. Utilissimo nelle giornate di sole è invece il visierino parasole VPS, regolabile in maniera precisa e automaticamente retraibile nel caso vi serva la massima visibilità, ad esempio quando si affronta una galleria non illuminata.

N-105 PLUS: GLI INTERNI Le novità sono concentrate tutte all’interno del nuovo Nolan N-100-5 e sono tutte pensate per aumentarne il confort. Viene confermata la struttura microforata degli interni, abbinata ora alla nuova cuffia con struttura a rete che agevola ulteriormente la diffusione dell’aria nella parte superiore della testa del pilota. N100-5 PLUS si caratterizza, inoltre, per la particolare conformazione dei guanciali che protegge ulteriormente dalle infiltrazioni d’aria. Il sistema LPC, utilizzato anche da altri caschi top di gamma della Casa di Bonate di Sopra, permette inoltre di regolare la posizione della cuffia per adattare il casco alle esigenze di chi lo indossa, e combinato con il paranuca regolabile e lavabile, permette davvero di cucirsi addosso un casco quasi su misura.

N-105 PLUS: LA TECNOLOGIA Poteva mancare la tecnologia? Beh ovviamente no! Anche il nuovo Nolan N 100-5 Plus è predisposto per il montaggio del sistema di comunicazione N-Com e del sistema Emergency Stop Signal, che tramite dispositivi luminosi avverte chi vi segue della vostra frenata d’emergenza.

N-105 PLUS: TAGLIE E PREZZI Disponibile dalla taglia XXS alla taglia XXXL, il Nolan N 100-5 Plus è offerto al pubblico con prezzi che partono da 440 euro, tantissime le combinazioni colore… c’è davvero l’imbarazzo della scelta