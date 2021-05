CROSSOVER Quando due generi si mischiano il termine per definire il risultato è crossover. Si usa nelle auto, nelle moto e, grazie a Nolan anche sui caschi. L’N70-2 X, grazie alle 8 configurazioni è sempre il casco giusto al momento giusto. Scopriamo tutti i suoi segreti in questa puntata di MotorUnboxing.

8 CONFIGURAZIONI Dicevamo dell’N70-2 e delle sue 8 configurazioni. Senza frontino e mentoniera, rimovibile facilmente premendo i due pulsanti si trasforma rapidamente in un casco jet , perfetto per lo scooter. Con tutti gli accessori montati è un casco adatto alle moto più in voga del momento… le crossover. A questo proposito è bene ricordare che il casco è omologato nella doppia configurazione, senza mentoniera protettiva e con la mentoniera visto che supera i test di omologazione previsti per gli integrali.

L'OFF-ROAD L’N70-2 X è pensato anche per l’off road più impegnativo, dato che per utilizzare la mascherina non è necessario smontare la visiera, ma basta metterla in posizione rialzata, un vero vantaggio per quando ci si imbatte in terreni polverosi. Se si sta lontani dallo sterrato, invece, è apprezzabile la visiera Ultrawide, che offre davvero un’ampia visuale riducendo l’angolo cieco. Non mancano poi la visiera interna anti appannamento Pinlock regolabile dall’esterno, senza bisogno di smontarla, e il visierino parasole in Lexan, facilmente regolabile sulla giusta posizione e retrattile con un colpo di pollice.

AIRBOOSTER Capitolo ventilazione: grazie alla tecnologia AirBooster anche nei mesi più caldi si gode di un passaggio d’aria che viene condotto forzatamente dalla presa d’aria superiore alle zone più critiche, per poi defluire attraverso i due estrattori posteriori. Un’ulteriore presa d’aria è prevista anche sulla mentoniera.

GLI INTERNI E a proposito di interni, come al solito la qualità Nolan si nota subito. Materiali tecnici micro-forati a doppia densità e assemblaggi molto curati. Tutto è staccabile e lavabile compreso il paranuca che tra l’altro è dotato di un sistema di regolazione che si adatta alle diverse morfologie. Le bandelle sottogola, integrate nella cuffia favoriscono la calzata del casco.

UN CASCO PER TUTTI Insomma un casco davvero poliedrico questo Nolan N70-2 in entrambe la configurazioni che si adatta a tutte le circostanze, grazie anche alla predisposizione con il sistema N-Com che permette di dialogare con il passeggero, con il resto della carovana di bikers, di ascoltare le indicazioni del navigatore o di effettuare e ricevere chiamate.

QUI PREZZI Ma non finisce qui perché ad aumentare ulteriormente la sicurezza pensa il sistema Nolan N-Com ESS (Emergency Stop Signal) che accende uno stop qui sul casco in caso di frenata d’emergenza e la chiusura micrometrica facile da slacciare in caso di soccorso. Esclusivamente Made in Italy, il Nolan N70-2 X è disponibile in tantissime varianti di colore, in due misure di calotta e 8 taglie. Prezzi a partire da 289,99 euro.