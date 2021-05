SI PARTE Sabato 8 maggio parte il 104° Giro d’Italia, che attraverserà la penisola per 3.500 chilometri, con l’arrivo in piazza Duomo a Milano previsto per il prossimo 30 maggio. Il sito ufficiale della manifestazione è alla pagina giroditalia.it (ma occhio al volume: c’è un video in autoplay).

CASCHI PER I MOTOCICLISTI Grazie alla collaborazione con RCS Sport, l’azienda italiana Nolangroup sarà sponsor della manifestazione, fornendo alla squadra motociclisti del Giro i caschi usati dai suoi piloti. Nella fattispecie, verrà dato in dotazione il modello Nolan N100-5, casco apribile top di gamma caratterizzato da un design elegante, ricco di dotazioni tecniche e disponibile in varie grafiche e colorazioni. Ispettori e staffette utilizzeranno il Nolan N100-5 Hi-Visibility, mentre giuria, moto-regolatori e radio info avranno il Nolan N100-5 Consistency; coordinatore dell’evento e i regolatori indosseranno il N100-5 Plus Overland N-Com.

LE DICHIARAZIONI “Siamo orgogliosi di essere sponsor di un evento di tale importanza e prestigio come il Giro d’Italia”, ha dichiarato Enzo Panacci, Amministratore Delegato di Nolangroup. “Un connubio perfetto per sbandierare ancora una volta in tutto il mondo il Made in Italy che ci contraddistingue, e che ci rende unici in questo settore”.

“Siamo felici di avere tra i nostri partner un Brand come Nolangroup, simbolo di italianità e della manifattura italiana, noto e celebrato in tutto il mondo proprio come il Giro d’Italia” ha affermato Matteo Mursia, Sales and Partnership Director of RCS Sport.