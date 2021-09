Dopo lo stop dell’anno scorso causa pandemia, si avvicina a grandi passi l’inizio di EICMA 2021, l’Esposizione internazionale delle due ruote (il nuovo nome della manifestazione) che si terrà a Milano Rho Fiera dal 23 al 28 novembre prossimi. Nelle scorse settimane hanno già comunicato la loro partecipazione Moto Guzzi (con la sua V100), Piaggio, Fantic, Yamaha, Vespa e Aprilia, e per l’occasione verrà anche presentata la prima mountain bike elettrica firmata da Valentino Rossi.

EICMA 2021, il manifesto completo dell'evento

VEDI ANCHE

LA LOCANDINA Quest’oggi gli organizzatori hanno presentato il manifesto ufficiale della manifestazione, un’opera ispirata al Futurismo realizzata dall’illustratore Victor Togliani, e pensata per trasmettere “dinamismo, avanguardia, emozione”. Un’opera che richiama esplicitamente le origini dell’evento, tenutosi per la prima volta nel capoluogo lombardo nel 1914. “Bentornata Adrenalina” è invece il claim scelto per il lancio dell’edizione numero 78, per “chiamare a raccolta la comunità degli appassionati, orfani dell’edizione 2020, facendo leva sull’emozione che li accomuna”.

LE DICHIARAZIONI La campagna promozionale di EICMA 2021 è stata curata e realizzata dall’agenzia Yes Marini. Ed è proprio il suo co-fondatore e direttore creativo, Lorenzo Marini, a ribadire come “la contaminazione tra arte e pubblicità ha permesso di generare un codice di comunicazione attuale e moderno, culturalmente rivoluzionario, che rimarca la rilevanza e l’importanza socio-culturale di EICMA”. Gli fa eco Paolo Magri, amministratore delegato di EICMA S.p.A.: “Una sintesi che racchiude realmente il desiderio degli appassionati e del settore di ritrovarsi in questa attuale vetrina internazionale, ma che è in grado anche di rappresentare il movimento e le emozioni che suscitano i prodotti dei nostri espositori e, soprattutto, l’attenzione al futuro della mobilità su due ruote dell’industria”.

I BIGLIETTI Se volete comprare i biglietti per partecipare all’evento, dovete portare pazienza ancora un po’: sarà possibile acquistarli tra qualche giorno, esclusivamente online, dal sito www.eicma.it.

Pubblicato da Claudio Todeschini, 22/09/2021