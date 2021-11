Novità auto

Venduta con il brand Acura, per il momento è destinata al solo mercato USA. In attesa di capire se arriverà anche da noi, vediamo com’è fatta

La casa giapponese l’aveva anticipato qualche mese fa, nel corso della Monterey Car Week, e finalmente arriva la presentazione ufficiale: la nuova Acura/Honda Integra tornerà sul mercato nel 2022, dopo una lunghissima pausa durata quindici anni (l’ultimo esemplare è stato prodotto nel 2006). Ecco qui sotto il video di presentazione dell’auto, e che mostra le diverse generazioni a confronto

UN’AUTO PER TUTTI Diversamente dal modello che va a sostituire, la nuova Honda/Acura Integra sarà una sportiva con linee da coupé con cinque comode porte, così da soddisfare anche le esigenze degli sportivi che tengono famiglia (probabilmente quegli stessi che, quindici anni fa, giravano con la sportiva a due porte).

Nuova Honda Integra 2023: visuale di 3/4 posteriore

IL PROTOTIPO Quello presentato ieri da Honda è solo un prototipo, e non è la versione finale destinata alla produzione. Visto come sono andate le cose con Honda Civic, però, è ragionevole aspettarsi che la nuova Integra sarà - al netto di qualche dettaglio - praticamente identica a quella che vedete in queste immagini, dove domina il colore Indy Yellow, ripreso anche nell’interno dei tubi di scarico e sulle enormi pinze dei freni marchiate Brembo, visibili sotto i cerchi neri da 19”.

Nuova Honda Integra 2023: i cerchi da 19 pollici

MOTORI Al momento l’unico powertrain confermato è il collaudato 1.5 VTEC sovralimentato da 180 CV e 240 Nm di coppia, abbinato a una quanto mai gradita trasmissione manuale a sei rapporti.

LA PRESENTAZIONE La nuova Honda/Acura Integra è stata presentata nel corso di un evento organizzato da Honda: per rivedere la presentazione completa dell’auto, cliccate Play sul video qui sotto!

SOLO IN USA (PER ORA) Per il momento i progetti di Honda sulla sua nuova Integra sembrano riguardare solo gli Stati Uniti: realizzata sul pianale della nuova Civic, Integra 2023 sarà commercializzata solo oltreoceano, e prodotta nello stabilimento di Marysville Auto Plant a Marysville, in Ohio. Il prezzo di lancio dovrebbe aggirarsi attorno ai 30mila dollari (tasse escluse).

Pubblicato da Claudio Todeschini, 12/11/2021