Anticipazioni

Chi ricorda Honda SUV e:concept, alzi la mano. Siete in pochi, d'altra parte negli ultimi 18 mesi di nuovi crossover full electric se ne sono visti tanti, col prototipo Honda che nel frattempo era scomparso nell'anonimato. Ma ecco fare capolino, ora, Honda e:NS1, il nuovo SUV 100% elettrico che della e:concept è diretta emanazione. Il primo e-SUV del marchio esordirà dapprima in Cina, ma è pressoché certo il lancio anche in Europa. Quando?

N SERIES Sul mega-mercato cinese, nuova Honda e:NS1 sarà in vendita a partire dalla primavera del 2022: negli showroom occidentali dovrebbe in ogni caso mettere piede solo qualche mese dopo, entro fine 2022. Personaggi come Hyundai Kona Electric e Peugeot e-2008 stiano in guardia. Non solo e:NS1: i piani Honda prevedono l'esportazione anche in Europa di un totale di 10 modelli elettrici nei prossimi cinque anni, e proprio la sigla e:N individuerà il nuovo sub-brand espressamente dedicato alle vetture a batterie. Tornando a e:NS1: quale design e quali specifiche?

MI MANDA HONDA E Se la versione nostrana dovesse conservare la stessa meccanica del modello per la Cina, significa che Honda e:NS1 - dalla piattaforma imparentata con quella di Honda e - si avvarrà di un motore elettrico dalla potenza, a seconda dello step, di 180 CV e 201 CV, una batteria da 68,8 kWh (quindi assai maggiore rispetto a quella da 35,5 kWh della citycar), un'autonomia massima di circa 480 km. Queste, almeno, le cifre emerse in seguito a una fuga in rete di documenti che Honda ha depositato all'ufficio brevetti cinese: cifre quindi in attesa del timbro ufficiale della Casa. Senza contare che il valore di autonomia rispecchia il protocollo di omologazione cinese, leggermente più indulgente rispetto agli standard WLTP. Come per Honda e, anche sul SUV sarà infine di serie la ricarica rapida da 50 kW, che consentirà al pacco batteria di caricarsi dell'80% in circa 30 minuti.

E:CONCEPT DOCET Stilisticamente parlando, rispetto a e:concept sembra che il modello di produzione abbia portato avanti lo stesso linguaggio di design. Honda e:NS1 conta due porte in più sul retro, ma la forma della griglia, i fari sottili e il bordo prominente del paraurti anteriore sono invece sopravvissuti alle revisioni tecniche. Anche la fiancata è simile, mentre la luce posteriore a tutta larghezza ha ottenuto una forma un po' più spessa di prima. I cerchi in lega, infine, sfoggiano lo stesso design a più razze, sebbene ridimensionato a un diametro di 18 pollici. Dimensioni? Mancano i dati ufficiali, in ogni caso la lunghezza dovrebbe essere a cavallo tra Jazz e HR-V, ovvero circa 4 metri e 20.

SENSITIVO Ancora sotto chiave gli interni, in ogni caso aspettiamo un layout futuristico simile a quello di Honda e, cioè con due display da 12,3 pollici sul cruscotto e sistema di infotainment Honda Connect, con connettività per smartphone e aggiornamenti via etere. Le immagini suggeriscono semmai come e:NS1 non mutuerà dalla sorellina le telecamere digitali di visione laterale, almeno non come accessorio di serie. Il nuovo pacchetto ADAS con sensori omnidirezionali Honda Sensing 360 garantirà infine un grado di sicurezza e assistenza alla guida superiore qualsiasi Honda vista sino ad oggi. È tutto. Per ora

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 14/10/2021