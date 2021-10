LA CIVIC PIU INC…TA DI SEMPRE Dopo gli avvistamenti di qualche settimana fa, ecco che la nuova Honda Civic Type R mette di nuovo i suoi ruotoni sulla strada per proseguire nei collaudi in previsione del suo prossimo lancio. Come prima, il prototipo veste con orgoglio una mimetizzazione rossa composta dal consueto film adesivo che riporta innumerevoli lettere R tutte rosse. Lato originalità, Honda ha già un piede sul gradino sul podio! Ma veniamo alla hot hatch giapponese per scoprire che, ancora una volta, il nuovo modello è una berlina compatta, con un look sportivo ma capace di adattarsi al design “borghese” della berlinetta da cui deriva. Il taglio del tetto è molto inclinato verso la coda e i passaruota sono belli larghi per ospitare i grandi cerchi in lega leggera da 20” che calzano pneumatici super ribassati marchiati Michelin. Il suggerimento è di lasciare gli stessi cerchi neri che vediamo sul muletto, a noi piacciono tantissimo! L’impianto frenante è un’eccellenza del made in Italy, visto che le pinze freno rosse sono griffate Brembo.

Nuova Honda Civic Type R: un'ala posteriore così non si era mai vista

VEDI ANCHE

LATO B SEDUCENTE Guardando il retrotreno non si può che notare come Honda abbia mantenuto il design a tre tubi di scarico per la sua piccola belva, ma con una svolta. Lo scarico centrale è significativamente più grande dei due laterali, ma il complesso di bocche da fuoco è ancora montato al centro del paraurti posteriore. Le alette del diffusore compaiono da sotto il camuffamento, ma la parte più interessante del design è la nuova ala posteriore, che è più grande di qualsiasi Civic Type R vista finora. Tutto sta nel capire se sarà confermata in queste dimensioni taglia XL, ma parrebbe proprio di si.

Nuova Honda Civic Type R: motore da 320 CV (forse più) e trazione anteriore con cambio manuale 6 marce

MOTORE HIGH PERFORMANCE La prossima Civic Type R arriverà nuovamente con il quattro cilindri turbo da 2,0 litri che dovrebbe fornire circa 320 cavalli e oltre 400 Nm di coppia, quindi pressappoco come quello attuale, anche se è auspicabile un leggero incremento di tali valori per regalare quel pizzico di adrenalina in più, se mai ce ne fosse bisogno. Tuttavia, potrebbe diventare una vera sfida gestire tale esuberanza con la sola trazione anteriore. Infine, i fan della trasmissione manuale dovrebbero essere contenti, poiché il costruttore giapponese offrirà ancora di serie il sei marce che tanto esalta i puristi della guida e dei track day. Non ci sono ancora notizie su una cambio a doppia frizione; quindi, il meccanico a sei velocità potrebbe essere l'unica opzione. In Europa, la prossima generazione della Civic Type R sarà lanciata nel 2022 e arriverà dai concessionari nel 2023. Più fortunati gli appassionati americani, che potrebbero vedere la giapponese tutto pepe già la prossima estate.

Pubblicato da Alessandro Perelli, 14/10/2021