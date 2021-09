LUCI DELLA RIBALTA Il debutto sul mercato di Honda HR-V risale al 1998, dopo più di vent’anni e con due generazioni alle spalle, il crossover giapponese torna alla ribalta guadagnando un look più moderno e una motorizzazione full-hybrid all’avanguardia. Abbiamo fatto la sua conoscenza in occasione della Milano Design Week 2021, nell'incantevole cornice Frame - Experience Store Condé Nast in Piazzale Cadorna.

Honda HR-V 2021 alla Milano Design Week

La piattaforma alla base di nuova HR-V 2021 (qui le specifiche in dettaglio) è la stessa dell’ultima Honda Jazz: la Global Small Platform. Esternamente ciò si traduce in forme più semplici e meno squadrate rispetto al passato. All’anteriore spicca la nuova griglia stilizzata, innestata su un frontale più ampio e imponente. L’aspetto è vitaminizzato, gli sbalzi sono ridotti e in generale si apprezza anche un’altezza dal suolo maggiorata di 10 millimetri rispetto al modello del 2013, a raggiungere i 19 cm di luce a terra. Le linee si prolungano verso il retro e terminano in un lunotto spiovente con la fanaleria coast to coast che abbraccia tutto il portellone. Nuovi anche i cerchi in lega da 18 pollici, mentre le maniglie delle portiere posteriori nascoste nella carrozzeria sono un bel tocco di classe!

Nuovo Honda HR-V: visuale frontale GLI INTERNI

I 4,3 metri di lunghezza di nuova HR-V garantiscono parecchio spazio in abitacolo, con i rivestimenti e le superfici riprogettate da cima a fondo. Il cofano lungo e ribassato concede poi un’ottima visuale della strada. Nuovo il layout della plancia, ora più ricercata e con materiali di notevole qualità. Al centro campeggia il touchscreen da 9 pollici a sbalzo, abbinato a un quadro strumenti digitale da 7 pollici. A disposizione ci sono anche Apple CarPlay e Android Auto con aggiornamenti Over-The-Air. A tutto ciò si aggiunge un sistema di diffusione dell'aria, con bocchette a forma di L posizionate agli angoli superiori della plancia, per un maggior comfort termico per gli occupanti.

Honda HR-V 2021: interni

Anche che se le dimensioni sono simili a quelle del suo predecessore, HR-V 2021 offre più spazio per le gambe e spalle dei passeggeri posteriori. La piattaforma ibrida non penalizza l'abitabilità - anzi, enfatizza la grande versatilità dei Magic Seats, che si reclinano o si sollevano in un batter d’occhio. Anche la capacità del bagagliaio non risente dalla nuova architettura ibrida, dice Honda (che per ora non dichiara le misure) grazie a un vano che a vista appare ampio e generoso. Esattamente come nuova Jazz (qui la nostra prova su strada), anche nuova Honda HR-V 2021 si avvale di due motori elettrici abbinati a un propulsore benzina i-VTEC da 1.5 litri: potenza di 131 CV e coppia massima di 253 Nm, trasmissione a rapporto fisso e trazione anteriore. Scompare invece dal listino il Diesel e rimane solo il full-hybrid benzina. Il funzionamento è simile a quello degli ibridi in serie anche se all’occorrenza il motore termico viene collegato direttamente alle ruote anteriori tramite una frizione di blocco.

Honda HR-V 2021: il bagagliaio

Tre le modalità di guida: Sport, Normal ed Eco, con la funzione Brake per aumentare l’incidenza della frenata rigenerativa. HR-V di terza generazione dispone del pacchetto di sicurezza Honda Sensing (qui l'approfondimento su Honda Sensing Elite) che include un’ampia gamma di sistemi di assistenza alla guida, come: la telecamera frontale monoculare ad alta definizione, il cruise control adattivo, la funzione Blind Spot Information evoluta, il Cross Traffic Monitor e la funzione Hill Descent Control che si attiva già a soli 3 km/h. Nuova Honda HR-V sarà disponibile in Europa a partire da febbraio 2022, con prezzi a partire da 30.900 euro!

Pubblicato da Dario Paolo Botta, 20/09/2021