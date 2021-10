Prova su strada

Se al giorno d’oggi l’elettrificazione spinta è una necessità irrinunciabile, beh Honda è di sicuro sulla buona strada! Con HR-V di terza generazione la Casa giapponese dice addio al Diesel e sposa l’alternativa full-hybrid (l’unica a listino). Una soluzione pratica ed efficiente che fa a meno di spine e cavi di ricarica, grazie al sistema ibrido e:HEV che fa tutto da solo e promette consumi ridotti. Di urban crossover con questa tecnologia se ne contano ancora pochi, nonostante la città sia il loro terreno d’elezione. Questo fa di nuova HR-V un modello interessante, che merita la giusta attenzione!

NEW LOOK

Nonostante ve ne abbia parlato ampiamente nell’anteprima di fine settembre (qui il nostro approfondimento), voglio spendere comunque due parole sul design di nuova HR-V. Il look si è rinnovato del profondo abbandonando lo stile razionale del modello 2013. Le forme sono più delicate e lo stile è decisamente più tondeggiante. Ciò che più mi piace è però il taglio posteriore, con il lunotto bello spiovente da coupettona e il paraurti scolpito.

Honda HR-V 2021: 3/4 anteriore

TOCCO DI QUALITÀ

Gli interni sono lontani anni luce dallo stile un po’ asettico della seconda generazione. L’aspetto è più moderno, con materiali soft touch che avvolgono la fascia centrale della plancia (qui il nostro approfondimento). Bene anche i controlli del clima con comandi ben disposti e facilmente regolabili che gestiscono il flusso che fuoriesce dalle bocchette a forma di L posizionate agli angoli superiori del cruscotto. Una bella trovata che distribuisce l’aria in maniera più uniforme. A rubare la scena è però il touchscreen da 9 pollici a sbalzo, abbinato a un quadro strumenti digitale da 7 pollici. Meglio il secondo del primo, i dati dietro il volante sono esposti in maniera chiara e ben leggibile, mentre con il display principale non entro subito in sintonia. Sia chiaro, il sistema d’infotainment è molto valido, ma la fitta rete di sottomenù mi complica un po’ la vita.

Honda HR-V 2021: gli interni

CROSSOVER DI SOSTANZA

Veniamo ora ai numeri: Honda HR-V non è cresciuta molto nelle dimensioni: sono 4,34 i metri di lunghezza, 1,79 quelli in larghezza per 158 centimetri di altezza. Quest’ultima però è stata maggiorata di 10 millimetri rispetto al modello del 2013, a raggiungere così i 19 cm di luce a terra. Interventi conservativi che portano però in dote spazio aggiuntivo in abitacolo. In quattro si viaggia comodi, in cinque si è un po’ sacrificati, ma se c’è bisogno di caricare oggetti ingombranti vengono in aiuto i Magic Seats interamente ribaltabili. Tuttavia alla comodità del divanetto modulare non corrisponde un vano particolarmente capiente: sono 335 i litri a disposizione nel bagagliaio che diventano 1.305 con sedili reclinati. Da notare però che una volta ribassati il piano resta piatto e senza scalini, comodo per riporci bagagli lunghi e voluminosi.

Honda HR-V 2021: il divanetto posteriore

IL MEGLIO DI DUE MONDI

La sola e unica motorizzazione full-hybrid a benzina disponibile su HR-V è condivisa con nuova Honda Jazz (qui la nostra prova su strada). Il cuore del sistema I-Mmd sono due energici e compatti propulsori elettrici che lavorano in simbiosi con un motore a ciclo Atkinson 1.5 i-VTEC. La potenza di sistema è di 131 CV mentre la coppia massima è di 253 Nm di coppia. Lo 0-100 si sbriga in 10,6 secondi e la velocità di punta è di 170 km/h. Lo schema è a grandi linee quello degli ibridi in serie, con il motore termico relegato a funzione di mero generatore per le batterie, che a loro volta danno energia ai propulsori elettrici.

Honda HR-V 2021: il powertrain ibrido

3X1 Niente cavi e spine di ricarica qui l’energia elettrica viene gestita tutta in autonomia dal sistema full-hybrid. Tuttavia il 1.5 i-VTEC può all’occorrenza essere collegato alle ruote anteriori quando si raggiungono velocità elevate. È così spiegato il significato delle 3 modalità di funzionamento: Electric Drive (completamente elettrica), Hybrid Drive (con il termico che funge da generatore di elettricità) ed Engine Drive con il benzina i-VTEC che dà motricità tramite una frizione di blocco. Il tutto viene gestito in maniera puntuale dal cambio automatico eCVT.

IMPRESSIONI DI GUIDA

Regolando il sedile sulla mia altezza, mi ritrovo quasi appollaiato dietro al volante. La visuale è buona, è abbastanza rialzata ma non ho l’impressione di dominare completamente la strada. Su nuovo HR-V si viaggia in scioltezza, davvero minima l’intrusione di rumori molesti a velocità di crociera o durante la guida in città. Nelle viuzze del centro di Francoforte, HR-V si destreggia senza affanno, con lo sterzo leggero che aiuta nelle manovre più impegnative. L’assetto composto aumenta la sensazione di confort percepito, però se si forza un po’ la mano le oscillazioni laterali tendono a farsi sentire. Durante la prova scelgo la modalità di guida Eco, la più risparmiosa, e posiziono il selettore di marcia in B (Brake), che rinvigorisce la frenata rigenerativa, accumulando energia nelle batterie. L’auto parte sempre in elettrico, con il termico che entra in causa sempre in punta di piedi, quasi senza farsi notare. In città l’auto è scattante e maneggevole, peccato solo che quando si affonda sull’acceleratore per immettersi in autostrada o per un sorpasso, il benzina incominci a rumoreggiare distintamente, con quello “spiacevole” effetto scooter. Un sound stridente svincolato dall’effettiva velocità dell’auto. Apprezzo però che l’elettronica intervenga a simulare il cambio marcia, anche se la trasmissione si avvale di un semplice riduttore.

OTTIMA PER LA CITTÀ In Normal, ma soprattutto in Sport la guida si fa briosa. In città basta un nulla per prendere velocità, con l’auto che scatta in avanti grazie alla vitalità dei due motori elettrici. Non c’è dubbio che il contesto urbano sia l’habitat ideale di nuova HR-V, visto anche che è proprio fra semafori e viuzze che il suo sistema ibrido funziona al meglio! Durante questo mio primo contatto, svoltosi prevalentemente in città, il computer di bordo mi indica un consumo medio di 6,2 l/100 km. Un valore davvero molto coerente con i 5,4 l/100 km omologati da Honda in condizioni ottimali nel ciclo WLTP.

ADAS, VERSIONI E PREZZI

Gli ADAS inclusi nella suite Honda Sensing si rivelano di grande aiuto. Di serie fin dall’allestimento base: la telecamera frontale monoculare ad alta definizione, il cruise control adattivo, il Blind Spot Information evoluto, il Cross Traffic Monitor e l’Hill Descent Control che si attiva già a 3 km/h. Stante l’unica motorizzazione ibrida a listino, Honda HR-V 2021 parte dai 30.900 euro dell'allestimento Elegance. La versione Advance ha un prezzo di 33.400 euro, mentre la top di gamma Advance Style ha un valore di 35.900 euro.

SCHEDA TECNICA HONDA HR-V e:HEV



Powertrain 1.5 benzina DOHC i-VTEC + 2 unità elettriche Potenza di sistema 131 CV @6000-6400 Coppia massima 253 Nm @4500-5000 Velocità massima 170 km/h Accelerazione 0-100 km/h in 10,6 secondi Trazione Anteriore Trasmissione Automatica eCVT Dimensioni 4,34 x 1,79 x 1,582 m Passo 2,61 m Posti 5 Peso in ordine di marcia 1380 - 1401 kg Bagagliaio Da 335 a 1.305 litri Consumi (misto WLTP) 5,4 l/100 km Emissioni CO2 (misto WLTP) 122 g/km Prezzo A partire da 30.900 euro

Pubblicato da Dario Paolo Botta, 14/10/2021