Honda pubblica due teaser della sua sportiva compatta. Rimane l’incognita del suo arrivo in Europa. I test al Nurburgring potrebbero far ben sperare

Qualche mese fa Honda ha svelato al mondo la sua nuova media, giunta ormai alla undicesima generazione: un record di longevità che la rende una dei best seller intramontabili per la casa giapponese. Honda Civic arriverà anche da noi, per il momento, solo in versione ibrida, ma cominciano a trapelare le prime immagini della versione sportiva Type R.

TEST IN GERMANIA Honda non ha ancora confermato se questa versione ultra-pompata (noi abbiamo provato un paio di mesi fa la Type R del modello attualmente a listino) arriverà anche in Europa: al momento le voci che si rincorrono fanno propendere per un “no” secco, ma il fatto che il prototipo fotografato in queste immagini si accinga a svolgere i test dinamici in pista al Nurburgring ci lascia un po’ di speranza.

Nuova Honda Civic Type R: visuale di 3/4 posteriore

HA PIÙ SETE D’ARIA Le fotografie di questa pagina sono ufficiali: nel frontale notiamo immediatamente una presa d’aria di dimensioni maggiorate, e con motivo a nido d’ape. Al centro della calandra il logo Honda è sostituito - almeno in questo prototipo - dalla lettera R. Nella fiancata trovano posto le minigonne laterali e i grandi cerchi in lega neri con cinque razze a Y con gomme Michelin, sotto cui spiccano le pinze rosse dei freni Brembo.

Nuova Honda Civic Type R: lo sportivo posteriore

CHE VOCE! È tuttavia al posteriore che si concentrano le principali differenze rispetto al modello “normale”: per la presenza del tradizionale spoiler sopra la coda, innanzitutto, regolabile in diverse posizioni, e per l’altrettanto caratteristico scarico centrale a tre terminali, inserito nel diffusore dell’aria. Questa volta, però, il tubo di maggiori dimensioni è quello centrale, mentre nel modello che sta per andare in pensione i terminali più grandi sono quelli esterni.

Nuova Honda Civic Type R: il frontale

PIÙ SOBRIA (SI FA PER DIRE) In generale, almeno per quel che si nota sotto le camuffature (il cui motivo riprende le sagome della nuova media giapponese), il look è un po’ più compassato e sobrio rispetto al modello precedente, pur rimanendo impossibile da confondere con le altre motorizzazioni. Per quanto riguarda ciò che sta sotto il cofano, Honda ha già confermato che la nuova Civic Type R manterrà la trazione anteriore, il cambio manuale a sei rapporti e il turbo benzina da 2 litri a quattro cilindri, con 320 CV di potenza massima e 400 Nm di coppia.

Nuova Honda Civic Type R: la fiancata

QUANDO ARRIVA La nuova Honda Civic Type R dovrebbe debuttare nel mercato USA nel 2022, con l’arrivo nelle concessionarie previsto solo per la prossima estate. Al momento, come dicevamo, ancora nessuna conferma ufficiale circa il suo arrivo anche nel Vecchio Continente. Vi faremo sapere.

Pubblicato da Claudio Todeschini, 04/10/2021