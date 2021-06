DAMMI IL 5 Con la berlina con la coda abbiamo fatto conoscenza (da remoto) in primavera, ma è la 5 porte che interessa per davvero a noi italiani. Eccola qua, Honda Civic Hatchback di 11esima generazione. Una compatta su misura per l'Europa sia come carrozzeria, sia soprattutto in chiave propulsori: nuova Civic si adatta infatti al trend che va per la maggiore e sposa l'ibrido. Alla Honda maniera, ovviamente.

HYBRID ONLY Una volta in vendita - e parliamo di tempistiche ancora piuttosto lente, visto che l'appuntamento è con l'autunno del 2022 -, Civic - atto XI verrà dunque offerta esclusivamente in versione Full Hybrid e adotterà il suffisso e:HEV. Proprio come già hanno accettato di fare dapprima nuova Jazz, e a stretto giro di posta, nuova CR-V e nuova HR-V. Con Civic e:HEV, sigla che - se ce ne fosse ancora bisogno - sta per Hybrid Electric Vehicle, il marchio jap centra così l'obiettivo di commercializzare in Europa solo modelli elettrificati entro il prossimo anno.

JAZZ DOCET In attesa di informazioni ufficiali (circa la versione europea, al momento Honda ha diffuso solo un paio di foto accompagnate da una nota stringata), nuova Civic dovrebbe dunque replicare lo schema full hybrid portato al debutto da nuova Jazz (qui la nostra prova): due motori elettrici abbinati a un motore benzina i-VTEC da 1.5 litri, tre modalità di guida intercambiabili in automatico (Sport, Normal ed Eco, più la speciale modalità B per aumentare l’incidenza della frenata rigenerativa) a seconda delle esigenze. In condizioni normali e con batteria carica, l'auto avanza in modalità full electric, un software disattiva poi la modalità EV, passando alla modalità ibrida benzina-elettrico, quando il motore richiede una coppia maggiore. A velocità costanti ed elevate, infine, si viaggia a benzina.

TYPE R ADDIO? Salvo il differente taglio del profilo posteriore, nuova Civic 5 porte ricalcherà il design esterno e l'abitacolo di nuova Honda Civic sedan. Stile a parte, nei prossimi mesi il dibattito ruoterà semmai attorno alla scelta di proporre una compatta storicamente associata a performance sportive, nella solo veste ibrida. Civic Type R (oltre che Civic diesel), almeno in Europa, ormai destinata a popolare solo gli archivi. Per Civic (ben più che per Jazz o per la gamma SUV), un cambio di paradigma piuttosto drastico.