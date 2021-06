ORA ANCHE HATCHBACK L’undicesima generazione di Honda Civic 2022 è stata svelata in versione sedan lo scorso aprile. La berlina quattro porte è ormai prossima al lancio sul mercato, un debutto molto atteso che ogni probabilità dovrebbe avvenire verso la fine dell’anno. Nel frattempo, la Casa giapponese ha pubblicato un’immagine teaser di quella che sarà la versione hatchback 5 porte, la cui presentazione è fissata proprio per la fine di questo mese - il prossimo 24 giugno, per essere precisi.

CODA TRONCA Sebbene il teaser lasci intravedere ben poco della 2 volumi jap, è quasi certo che il frontale sarà del tutto identico a quello della berlina. Le vere novità saranno invece al posteriore, con coda tronca e proporzioni nel complesso più compatte. Le prime indiscrezioni parlano inoltre di una carreggiata maggiorata e di un passo leggermente più ampio. Invariati gli interni, sempre all'insegna di un look mimalista, ma hi-tech. Rumor che verranno confermati o smentiti solo nella notte del 24 giugno (alle 3:00 ora italiana), quando l'auto farà la sua comparsa al concerto virtuale ''Remix'' del Civic Tour, in onda su YouTube.

MANUALE VS AUTOMATICO Le motorizzazioni di nuova Honda Civic Hatchback saranno tutte benzina. Voci insistenti vogliono sotto il cofano della giapponese un 2.0 litri 4 cilindri aspirato da 160 CV, o in alternativa un 1.5 litri turbo da 182 CV. A disposizione ci saranno poi l’automatico a variazione continua CVT o un cambio manuale a 6 rapporti. Nuova Civic Hatchback è attesa in Italia verso fine 2021. Più avanti dovrebbe sbarcare nel nostro Paese anche la più sportiva Type R da 400 CV.