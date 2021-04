L'UNDICI TITOLARE ''La berlina più divertente da guidare e tecnologicamente più avanzata nei quasi 50 anni di storia del modello''. Non usa giri di parole, Honda, nel descrivere le qualità della XI generazione (esatto, la undicesima) dell'immortale Civic, auto senza tempo e con il passaporto universale (nominami un Paese al mondo in cui non la conoscano) della quale ora abbiamo il primo scatto coi crismi ufficiali. Una foto e qualche riga di accompagnamento, stop. La vera e propria world premiere è invece a calendario per mercoledì 28 aprile. Fossi un fan di Civic, io mi terrei libero...

HYBRID CIVIC? Già vista sottoforma di prototipo lo scorso autunno, già anche spiata in varie salse in rete nelle scorse settimane, nuova Honda Civic 2022 viene ora raffigurata in carrozzeria Sedan, ma seguirà di qualche mese pure la variante Hatchback, quella che interessa da vicino anche l'Italia. Berlina o compatta che sia, il modello di produzione sembra confermare quasi totalmente le scelte stilistiche di Civic concept (confrontale tu stesso in gallery), fatta eccezione semmai per cerchi ruota di minor diametro. Proclami a parte, inoltre, dal Giappone non si sono ancora sbottonati circa soluzioni interne e motorizzazioni. Dell'abitacolo (minimalista) abbiamo giusto un render, mentre sul fronte propulsori tutto porta ad una gamma composta da un 2 litri benzina aspirato, un 1.5 benzina sovralimentato, e - perchè no - una Civic full hybrid. Cambio manuale? Più no che sì, fatta eccezione casomai per la Type R. Ogni certezza resta tuttavia in sospeso fino al 28 aprile. Nel frattempo, può aprirsi il dibattito attorno al design.