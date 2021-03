CHI SI RIVEDE! Dopo le informazioni, le foto e il video ufficiali del prototipo e le prime foto della nuova Honda Civic 2022 di serie diffuse sul Web, in rete sfuggono nuovi scatti della berlina del Sol Levante. Le due auto che vedete nella fotogallery sembrano essere modelli destinati alla Cina. Potrebbe essere uno scherzo della prospettiva, ma la griglia anteriore sembra più larga e sottile rispetto al prototipo, i fari più piccoli. Ai lati della presa d'aria inferiore, i due elementi grafici a forma di C ospitano ora i fari fendinebbia, che la concept non aveva.

IL DESIGN La fiancata ha una linea di cintura alta, un caratteristico rigonfiamento alla base dei finestrini posteriori e un padiglione ben raccordato con la coda, a dare un aspetto quasi da coupé che oggi va tanto di moda. Garbato il contrasto cromatico nei cerchi in lega bicolore. Il posteriore ha linee meno elaborate ed è dominato dai grandi fanali, che completi di tutti gli elementi funzionali hanno un look meno incisivo rispetto a quelli del prototipo. Sopra di essi, il profilo rialzato del portellone del bagagliaio - un po' a coda d'anatra - dovrebbe avere anche la funzione di spoiler.

COSA C'È SOTTO L'interno, come anticipato dal prototipo (foto sotto), avrà un design minimalista, con un quadro strumenti digitale e un sistema di infotainment da 9 pollici. Tante novità nel design di carrozzeria e interni potrebbero non trovare riscontro sotto al cofano, dove ci si aspetta la riconferma del quattro cilindri da 2,0 litri aspirato con 160 CV e un quattro cilindri turbo da 1,5 litri con 176 CV. Ma può forse mancare una motorizzazione ibrida coi tempi che corrono? Dopotutto la tecnologia e:HEV c'è già sulla Honda Jazz...