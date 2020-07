TEMPO RECORD Due minuti, ventitré secondi, novecentonovantatré millesimi. 2:23.993. Un niente. Un tempo infinito. È quello che ha impiegato Honda Civic Type R Limited Edition a percorrere i 5,8 km di Suzuka, Giappone uno dei tracciati più tecnici, impegnativi e belli del mondo.

UN CIRCUITO ICONICO Famoso per le sue chicane da affrontare ad alta velocità e i tornanti che si snodano lungo una forma a “otto”, con un rettilineo di oltre un km che passa sopra un altro tratto di pista, Suzuka è un banco di prova cruciale per lo sviluppo delle vetture e dei motori sportivi di Honda, sin dal 1962, quando venne costruito secondo i dettami di Soichiro Honda, fondatore della casa giapponese.

SENZA MODIFICHE Il tempo record è stato strappato lo scorso febbraio da un modello test di Honda Civic Type R Limited Edition, nel corso delle ultime fasi di valutazione delle prestazioni della macchina, che aveva le medesime specifiche della Type R Limited Edition venduta in Europa, senza modifiche o altri miglioramenti volti a incrementarne le prestazioni.

CHE BOMBARDONE! Honda Civic Type R Limited Edition, distribuito in soli cento esemplari per l’Europa, monta il 2 litri turbo VTEC della Type R, con potenza massima di 320 CV a 6.500 giri/min e coppia di 400 Nm tra 2.500 e 4.500 giri/min. Da ferma, la macchina scatta a 100 km/h in 5,7 secondi. Questo modello ha sospensioni modificate, una nuova taratura del volante e un software di controllo adattivo delle sospensioni specifico per la guida in pista. All’esterno, la LE è disponibile solo nel colore Sunlight Yellow con tetto a contrasto nero, utilizzato anche per la presa d’aria sul cofano e le calotte degli specchietti laterali.

MESSA A DIETA All’interno, una placca riporta il numero di serie della vettura (come da tradizione Honda Racing); i sedili sportivi sono rossi, il volante rivestito in Alcantara e il pomello del cambio è a forma di goccia. Vista la particolare natura della Limited Edition, è stato eliminato tutto il superfluo: niente sistema di infotainment e niente climatizzatore, ma sono rimasti almeno i sedili posteriori. Il processo di alleggerimento ha riguardato i cerchi in lega BBS da 20” e gli pneumatici Michelin Pilot Sport Cup, oltre che alcuni componenti interni, e ha portato a una riduzione del peso di 47 kg rispetto alla Type R normale.

L’ULTIMO DI TANTI RECORD La nuova Civic Type R (giunta ormai alla decima generazione) ha già battuto nel 2017 il record su giro nella categoria a trazione anteriore al Nurburgring, con il tempo di 7 minuti e 43,8 secondi, seguiti da altri cinque record in altrettanti circuiti europei.