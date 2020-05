VW BEETLE: LA DRAG CAR DEI RECORD I frequentatori di Youtube lo sanno: le drag race piacciono sempre, e tanto. Noi stessi ve ne abbiamo proposte alcune nelle scorse settimane (trovate i link in fondo a questo pezzo). Stavolta abbiamo scovato un'auto veramente particolare, una Volkswagen Beetle convertita in una Drag Car completamente elettrica, alle prese con un record da auto di tutt'altra categoria: coprire il quarto di miglio rimanendo nella soglia degli 8 secondi. Non ci credete? Guardate il video.

IL VIDEO Pubblicato sul canale VeeDubRacing su YouTube, il video mostra una Volkwswagen Beetle costruita attorno a un telaio tubolare con l'aggiunta di numerosi pannelli in fibra di carbonio. Alimentata da tre motori elettrici, questa Herbie pepatissima sullo sfondo del Santa Pod Raceway nel Regno Unito è riuscita nell'impresa di coprire il quarto di miglio in 8,28 secondi, tagliando il traguardo alla velocità di 255 km/h.

AUTO DISTRUTTA, NUOVO PROGETTO IN CANTIERE Purtroppo l'auto protagonista di questo video non esiste più: è andata distrutta nel 2017, a seguito di uno schianto al Bug Jam Show al Santa Pod Raceway. Dalla descrizione del video pubblicata su Youtube scopriamo, però, che è in lavorazione un nuovo progetto, quindi non è escluso che vedremo un altro Maggiolino elettrico segnare qualche nuovo record in pista in futuro.

