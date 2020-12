UNO SPARO NEL BUIO L'abbiamo vista in video spaccare il cronometro al Nurburgring e fare traversi come se non ci fosse un domani nella prova del nostro Giorgio Sala: la Toyota GR Yaris, nuova reginetta delle hot hatches, infiamma gli animi, scatena gli entusiasmi e suscita curiosità. Una su tutte: quanto vale, rispetto ai mostri sacri delle hot hatch? Un video da YouTube cerca di fornire le prime risposte, mettendo a confronto la neonata piccola peste contro l'iconica Honda Civic Type-R in una serie di prove: una drag race con partenza da fermi, un confronto in ripresa con partenza lanciata e una prova di frenata. Volete vedere com'è andata?

NUMERI A CONFRONTO I numeri favoriscono la Honda Civic Type-R, che nella nostra prova in pista al Lausitzring si era comportata benissimo. Il suo quattro cilindri turbo da 2,0 litri eroga 320 CV e 400 Nm, scaricati a terra tramite un cambio manuale a 6 marce e le sole ruote anteriori, con l'importante contributo del differenziale autobloccante. La GR Yaris si accontenta di 261 CV e 360 Nm, ottenuti da un 3 cilindri turbo di 1,6 litri. Però pesa un quintale in meno - 1.280 kg invece di 1.380 kg - e ha la trazione integrale, che in certe condizioni fa una grossa differenza.

ATTENZIONE, SPOILER! Il 4x4 fa la differenza, in particolare, nel test di accelerazione da fermo documentato nel video, visto che gli autori l'hanno svolto sotto una pioggia battente. In questa circostanza, la Honda fatica a scaricare a terra tutta la potenza e la Toyota ha la meglio sul quarto di miglio (ma sarebbe bastato un tratto poco più lungo perché la rivale la recuperasse). Le cose cambiano parecchio quando si passa al confronto con partenza lanciata e ripresa in terza marcia, in cui i problemi di trazione si riducono. Qui è la Civic a primeggiare, nonostante accusi comunque qualche pattinamento, innescato dal fondo irregolare. Ma la prova finale mette in chiaro come la Yaris abbia una parentela più stretta con il mondo delle corse, sfoderando una maggiore efficacia in frenata. Chissà come andrebbero le cose nel time attack, sul giro di pista secco? Speriamo di trovare la risposta al più presto, visto che i tempi presi al Nurburgring finora non sono confrontabili perché ottenuti in condizioni diverse.