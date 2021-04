DÌ QUALCOSA A certi oggetti, a certe idee, dare un nome a volte non è semplice. E allora non ti resta che ricorrere al termine ''qualcosa''. Non perché vuoi essere approssimativo: è proprio che il vocabolario ancora non associa nulla a quell'oggetto o a quell'idea. Simplicity and ''something'' lo slogan che riassume, in verità persino in modo più intrigante, il concetto che si cela dietro agli interni di nuova Honda Civic. E a seguire, di tutti i modelli Honda del futuro. Dopo aver mostrato in anteprima gli eleganti esterni di Civic undicesima generazione, a poche ore ormai dalla premiere mondiale (mercoledì 28 aprile 2021) Honda ci accompagna dentro l'abitacolo. Che è semplice, ma che in effetti ha anche ''qualcosa''. Prova a spiegarcelo, in video, tale Johnathan Norman, Creative Lead di Honda Interior Design negli Stati Uniti.

FLOATING DISPLAY Da sempre Honda, per gli interior car designer, è un punto di riferimento. Come i modelli del passato, quello remoto in modo particolare, anche il nuovo concept si ispira a una cabina umanocentrica che migliori l'esperienza di guida eliminando ogni complessità e decorando l'ambiente con elementi di design ponderati e piacevoli. Tutto quanto declinato in era digitale. Di conseguenza, interni di nuova Honda Civic dall'arredamento estremamente ordinato e minimalista, dai montanti sottili, il cofano motore e un cruscotto bassi per agevolare la visuale. Capiente il vano ricavato dal tunnel centrale, dall'effetto flottante (non più incastonato nella plancia) il display centrale, che a differenza dello sketch di copertina (come emerge dalla clip, vedi da minuto 2:45 in poi) una cornice ce l'avrà, non sarà un vetro ultrasottile (non ancora). Virtuale al 100%, infine, sarà con ogni probabilità anche il quadro strumenti in asse col volante.

COUNTDOWN Norman spiega come la filosofia della ''semplicità'' sia riferita al linguaggio del design nel suo complesso, mentre il ''qualcosa'', alla personalità unica di ogni modello. Se l'intento fosse stato quello di far lievitare la curiosità, beh: missione compiuta. Appuntamento il 28 aprile per lo striptease integrale.