Qualche giorno fa lo avevamo detto e così è stato. Aprilia ha tolto i veli alla nuova Tuareg 660 – ma già si parla di Pegaso 660 – mostrandola per la prima volta nella versione praticamente definitiva e rivelandone buona parte della scheda tecnica. Ecco la nuova enduro stradale nel video.

MOTORE E CICLISTICA

Il famigerato bicilindrico da 660 cc arriva sulla Tuareg con una curva rivista – e più vigorosa – ai bassi e medi regimi: la potenza è di 80 CV, mentre la coppia è di 70 Nm. La ciclistica è composta da un telaio tubolare in acciaio abbinato a piastre in alluminio – collegato al motore in 6 punti – mentre sul fronte sospensioni ci sono una forcella a steli rovesciati da 43 mm e un monoammortizzatore con levereaggi progressivi dalla lunga escursione – 240 mm – regolabili. Completano il quadro il serbatoio da 18 litri, l'interasse di poco superiore ai 1.500 mm – con la sella a meno di 860 mm da terra – e il peso contenuto in 187 kg a secco.

ELETTRONICA

Non c'è solo il motore 660 in comune con le sorelle sportive, ma anche la dotazione elettronica, il tutto gestibile attraverso il display TFT da 5'': sono 4 i riding mode, di cui 2 personalizzabili – uno dedicato all'offroad – con la tecnologia APRC che permette di gestire traction control, cruise control, mappe motore e freno motore. L'ABS, inoltre, può essere disattivato sulla ruota posteriore o su entrambe le ruote.

QUANDO ARRIVA Tolti gli ultimi dubbi sembra possibile, a questo punto, sperare in un debutto ufficiale della nuova Aprilia Tuareg 660 proprio in autunno, con la kermesse di Eicma 2021 che diventa quindi la maggiore indiziata ad ospitare la prima assoluta della nuova enduro stradale. Restate collegati.