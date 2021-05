LINGUAGGIO DEI GIOVANI Spesso sentiamo dire che l’elettrico è il futuro, e lo stesso lo si dice dei giovani. Se la mobilità green sarà prerogativa dei giovani allora bisogna iniziare a comunicare con loro, che da temo usano un linguaggio diverso, quello dei social. Bene ha fatto dunque Piaggio a presentare il suo primo scooter elettrico (Vespa all’interno del Gruppo Piaggio è un marchio a sé stante), il Piaggio ONE sul social network che va di più tra i teenager in questo momento: TikTok. Lo scooter elettrico di Pontedera sarà un veicolo globale e a sottolinearlo sarà anche la sua prima apparizione al pubblico in quel del Salone di Pechino che, dal 28 maggio prossimo, presenterà le più avanzate tendenze per la mobilità urbana e metropolitana.

A CHI SI RIVOLGE Leggero, facile da guidare, elegantemente essenziale - come deve essere un e-scooter – queste le caratteristiche che Piaggio, rivede nel suo ONE, senza però rinunciare a qualità, affidabilità e una ciclistica solida, votata al piacere di guida che garantisce sicurezza e divertimento. Con questi presupposti il brand italiano, come detto, punta ai giovani, ragazze e ragazzi, per rendere lo scooter il mezzo più cool per il commuting… ovviamente a emissioni zero.

TECNOLOGIA Tra le frecce presenti nella faretra del Piaggio ONE ci sarà indubbiamente un alto tasso tecnologico, che include strumentazione digitale a colori con sensore che adatta sfondi e luminosità all’ambiente, fari full LED, sistema di avviamento keyless e due mappe motore. A tal proposito, ONE arriverà sia in versione ciclomotore, sia in versione motociclo. Tutte saranno spinte da un motore elettrico alimentato da batterie agli ioni di litio facilmente estraibili per la ricarica in casa o ufficio, punto debole della modaiola Vespa Elettrica. Non ci resta che attendere ulteriori informazioni su prezzi, autonomia e tempi di ricarica, oltre ad eventuali eco-incentivi che potrebbero rendere l’ultimo arrivato ancora più appetibile.