SI PARTE Il Beverly Tour è alle porte. Il programma dei test ride dei nuovi scooter a ruota alta Piaggio 300 e 400 – qui la nostra prova – scatta infatti da Genova questa settimana e si protrarrà fino a settembre, con un calendario di 11 tappe.

GLI APPUNTAMENTI Questa settimana è la volta di Genova: l'evento, organizzato da Vespa Center presso l'Arena Albaro Village, si svolge da venerdì 14 a domenica 16 maggio. Per prenotare il vostro appuntamento, cliccate qui. In ogni tappa del Beverly Tour saranno a disposizione per i test ride entrambe le versioni del nuovo Piaggio Beverly, nelle cilindrate 300 e 400 cc.

Il calendario del Beverly Tour:

14-16 maggio - Genova

28-30 maggio - Livorno

4-6 giugno - Roma

11-13 giugno - Napoli

18-20 giugno - Palermo

25-27 giugno - Catania

2-4 luglio - Bari

9-11 luglio - Pesaro

3-5 settembre - Torino

10-12 settembre - Milano

17-19 settembre - Firenze

COME FARE Una volta prenotata la propria sessione di test ride il consiglio è quello di recarsi con casco, guanti e abbigliamento tecnico presso la location designata. È suggerito inoltre di disinfettare le mani col gel sanificante prima di salire in sella e, naturalmente, indossare correttamente la mascherina e mantenere la distanza di sicurezza di almeno 1 metro.