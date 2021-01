BEVERLY PRONTO AL DEBUTTO Dopo icone come Vespa, Sì, Ciao, il Piaggio Beverly è certamente uno degli scooter più amati mai realizzati dalla Casa di Pontedera. Linee eleganti (premiate anche da Forbes), ottima dinamica di guida e l’indispensabile praticità ne hanno sancito il successo. Nel 2021 arriva una nuova generazione di Piaggio Beverly con motori più prestazionali ed ecologici, maggior tecnologia e un design migliorato (qui l’articolo con tutti i dettagli). La notizia è che presto gli scooter saranno nei concessionari e ora siamo in grado di dirvi anche quanto costeranno.

QUANDO E QUANTO Per chi non sta più nella pelle la notizia è di quelle positive: Piaggio Beverly 300 hpe sarà disponibile da febbraio in due differenti allestimenti - uno più elegante e ricercato, e la versione “S”, caratterizzata da colorazioni e finiture più sportive - al prezzo di 5.490 Euro f.c., IVA inclusa; i più potenti Piaggio Beverly 400 hpe e Piaggio Beverly 400 hpe S arriveranno invece nei punti vendita Piaggio da marzo, al prezzo di 6.390 Euro f.c., IVA inclusa.