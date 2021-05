Piaggio presenta lo scooter 3 ruote per eccellenza, l'MP3, rinnovato. Ci sono 300 hpe, le nuove versioni 400 hpe e hpe Sport e il 500 hpe Sport Advanced. Scopriamo i motori, le caratteristiche e i colori del celebre Piaggio MP3.

ESTETICA

La griglia presente sullo scudo anteriore, disegnata dal Centro Stile del Gruppo Piaggio, è abbinata a moderni indicatori di direzione e luci DRL con tecnologia LED. A livello di comfort, il parabrezza fumé presenta protezioni per le mani integrate, mentre la sella è caratterizzata da uno schiumato confortevole. Grande attenzione è stata rivolta al comfort per il passeggero, che conta su un’ampia e comoda porzione di sella, unita allo schienalino e alle ergonomiche maniglie di appiglio.

CAPACITÀ DI CARICO Il grande vano sottosella può alloggiare comodamente due caschi integrali o una borsa porta computer. L’apertura della sella, azionabile anche dal telecomando con Bike Finder – l'accensione degli indicatori di direzione a distanza – e dall’app Piaggio MIA, è elettrica e assistita da un comodo ammortizzatore che accompagna in modo pratico e sicuro il movimento di apertura e chiusura della stessa. Il controscudo adotta due elementi imbottiti antiurto in tinta con la sella, proprio davanti alle ginocchia del guidatore. È presente anche il comodo gancio portaborse estraibile, mentre il vano portaoggetti sopra la strumentazione è dotato di cassetto e comprende una presa USB, comoda per la ricarica dello smartphone e di ogni altro dispositivo.

STRUMENTAZIONE La plancia di comando comprende la moderna e completa strumentazione composta da 2 classici elementi circolari e da un riquadro digitale multifunzione che accoglie gli indicatori del consumo medio e istantaneo, velocità media e massima, autonomia, tempo di percorrenza, temperatura ambiente con ice alarm, orologio, odometro con due parziali e indicatore di tensione batteria.

MP3 400 HPE

La grande novità è rappresentata dal motore 400, capace di 35,4 CV a 7000 giri – col 300 hpe a quota 26 CV – e di una coppia massima di 37,7 Nm a 5500 giri. Il motore 400 hpe del Piaggio MP3 nasce sulla base della precedente unità di 350 cc, che va a sostituire. Si tratta di un monocilindrico a quattro tempi e quattro valvole, con raffreddamento a liquido e alimentazione a iniezione elettronica.

NOVITÀ Si contraddistingue per alcune soluzioni di derivazione motociclistica, come la frizione automatica multidisco in bagno d’olio, che assicura un rendimento migliore e costante nel tempo, o l’adozione di una biella più lunga e ottimizzata nel peso, oltre a un pistone anch’esso alleggerito e stampato in lega di alluminio – soluzione solitamente dedicata ad applicazioni motociclistiche di alto livello – che ha contribuito a ridurre le vibrazioni. Sul 400, che è sostanzialmente delle stesse dimensioni e peso del 350 che manda in pensione, debutta inoltre un innovativo sistema brevettato da Piaggio, denominato PCV – Positive Crankcase Ventilation – composto da due lamelle integrate nel carter motore, mirato a ridurre le perdite di pompaggio, favorendo così un incremento della potenza.

MIGLIORIE L’efficienza globale beneficia di svariati interventi in varie aree: tra questi, l’ottimizzazione della geometria della camera di combustione, un nuovo iniettore ad alta pressione che nebulizza maggiormente il carburante, l’utilizzo di un olio motore meno viscoso, in gradazione 5W-40. Rivista anche la trasmissione, con la cover del variatore automatico di velocità CVT che presenta una nuova conformazione studiata per migliorare il raffreddamento della cinghia, a cui contribuisce anche una ventola dal diametro maggiorato. Nuove, infine, anche la candela di accensione all’iridio e la centralina Magneti Marelli MIUG4. Aumentano così considerevolmente le prestazioni rispetto al precedente 350: 16% di potenza in più, con il picco espresso a 1500 giri più in basso e 30% di coppia in più, con il picco espresso a 750 giri più in basso.

MP3 500 HPE SPORT ADVANCED: NOVITÀ

Il più grande dei Piaggio MP3, il 500 hpe Sport Advanced, vanta una novità esclusiva: la presenza della retromarcia, per la prima volta al mondo su uno scooter a 3 ruote. La retromarcia si abilita a motore acceso e veicolo fermo, grazie all’apposito comando sulla plancia, e promette parcheggi più facili anche nei contesti urbani più difficili.

IL MOTORE Il top di gamma degli MP3 monta un monocilindrico 500, 4 valvole, raffreddato a liquido, alimentato a iniezione elettronica. È il più potente della categoria e adotta un sistema di acceleratore elettronico Ride-by-Wire multimappa che migliora l’erogazione e fluidità di funzionamento del motore ai regimi più bassi. Si tratta dell’ultima evoluzione del monocilindrico, denominato hpe – High Performance Engine – aggiornato alla normativa Euro 5 e confermato in tutte le sue caratteristiche.

COME CAMBIA Rispetto al precedente propulsore ha beneficiato di alcuni interventi rivolti ad ottenere maggiori prestazioni, riducendo al contempo il consumo di carburante e migliorando anche la timbrica dello scarico. Il sistema di distribuzione monoalbero con punterie a rullo vanta un asse a camme con fasatura e tempi di alzata delle valvole ottimizzati. La linea di aspirazione può contare su una generosa cassa filtro che ottimizza il rapporto aria/benzina, migliorando quindi la coppia erogata ai bassi regimi e garantendo un’eccezionale fluidità di marcia a ogni andatura. Il risultato è un dato della potenza massima pari a 44,2 CV all’albero. L’impianto di scarico di Piaggio MP3 500 hpe Sport Advanced promette meno rumore ma un sound più sportivo.

SICUREZZA

Tutti i modelli della gamma Piaggio MP3 adottano il sistema frenante anti bloccaggio ABS integrato dal controllo di trazione ASR. Proprio quest'ultimo, che Piaggio ha introdotto per prima anche negli scooter, è facilmente disinseribile e garantisce la sicurezza evitando lo slittamento della ruota posteriore su fondi insidiosi, come l’asfalto bagnato. Piaggio MP3 adotta un impianto frenante integralmente a disco sulle tre ruote – da 13 pollici – con un diametro dei dischi anteriori di 258 mm.

IN PIEDI DA SÉ Il successo dell'MP3 è dovuto anche all’esclusiva tecnologia brevettata Piaggio delle due ruote anteriori indipendenti e basculanti, comandate dalla particolare sospensione a quadrilatero articolato. Il meccanismo di rollio è composto da quattro bracci fusi in alluminio, articolati su altrettante cerniere solidali al cannotto centrale, e da due cannotti laterali collegati ai suddetti bracci mediante perni e cuscinetti a sfere. All’interno dei cannotti laterali ruotano il tubo sterzo destro e quello sinistro, in un classico schema monobraccio. Il dispositivo di blocco della sospensione anteriore, che da sempre distingue il tre ruote italiano, permette di trasformare l’equilibrio di Piaggio MP3 da dinamico a statico. Azionandolo Piaggio MP3 rimane in equilibrio sulle tre ruote, senza necessità di dover utilizzare il cavalletto, di cui comunque è dotato. Per riprendere la normale marcia è sufficiente agire sul comando del gas o sull’apposito pulsante di sblocco. Una grande comodità che permette di arrivare a destinazione senza mai appoggiare i piedi a terra e di parcheggiare Piaggio MP3 dappertutto, con facilità e senza alcuno sforzo.

VERSIONI E COLORI

Piaggio MP3 400 hpe si presenta nelle 2 varianti cromatiche Nero Lucido e Grigio Materia, colorazioni abbinate alla nuova sella nera e ai cerchi ruota verniciati in grigio. Piaggio MP3 400 hpe Sport, invece, è disponibile in 4 varianti cromatiche: Nero Meteora, Bianco Luna, Argento Cometa e Blu Zaffiro, tutti colori abbinati a grintosi cerchi ruota e selle nere. Anche Piaggio MP3 500 hpe Sport Advanced, invece, è disponibile in 4 colorazioni, tutte opache: nero Meteora e Blu Zaffiro, Argento Cometa e Marrone Terra, tutti e quattro abbinati a cerchi e selle nere. Su MP3 400 e 500, poi, di serie il sistema di connettività Piaggio MIA, che permette di collegare tramite Bluetooth lo smartphone al sistema elettronico di bordo del veicolo, offrendo esclusive funzionalità. Non manca poi un ricco catalogo degli accessori, che comprende bauletti, schienalini, parabrezza, teli coprigambe ed elementi riscaldanti per vivere il 3 ruote tutto l'anno senza problemi.