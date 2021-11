Thruxton è un’istituzione nel mondo delle due ruote, una vera icona di Triumph che non ha bisogno di presentazioni. Fin dalla sua prima apparizione negli anni ’50, quando Hailwood vinse la serie delle Thruxton 500 da cui deriva il nome di questo modello. Da quei trionfi fino alla ricerca sconfinata della velocità, o meglio, della media di 100 miglia orarie sul leggendario Mountain dell’Isola di Man. Da lì, nacque lo spirito delle Café Racer, moto modificate per essere più minimali e performanti.

STILE

Per rendere omaggio alla passione per la velocità e allo spirito pionerisitico di quegli anni, Triumph presenta la Ton Up Edition. Uno stile ancora più iconico per la moto di Hinckley, che si presenta con un serbatoio color Aegean Blue, con incavi per le ginocchia Jet Black e valorizzati da un filetto color argento. Il codino e il parafango sono realizzati in Fusion White, con un dettaglio finale Carnival Red con grafica “100”. Sui fianchetti neri compare il badge del modello, mentre ci sono i carter motore neri e cerchioni neri. Se non vi sembra abbastanza sportiva, la moto può essere presentata con una carenatura anteriore color Aegean Blue.

PREZZO E DISPONIBILITÀ

La nuova Triumph Thruxton RS Ton Up Edition sarà disponibile a dicembre 2021 e solo per un anno, al prezzo di 18.050 euro.

09/11/2021