La Street Twin è una moto che fa dello stile e del piacere di guida i suoi punti forte. Ecco, se per caso il suo look non vi sembra abbastanza personale, ci pensa la EC1 Special Edition. La cultura motociclistica nel quartiere di East End London è dinamica e genuinamente appassionata alle moto che uniscono stile classico e underground, mantenendo però una marcata eleganza.

STILE

Uno stile che rispecchia perfettamente l’essenza della Street Twin: giovane, dinamica ma al contempo elegantemente “british”. Le due tonalità di grigio, divise da una sottile linea argento, sono arricchite dal grosso logo Triumph verniciato sul serbatoio. I fianchetti laterali accolgono il logo EC1, mentre i parafanghi sono verniciati in Matt Aluminium Silver. Il piccolo cupolino (optional= invece è color Matt Silver Ice. Completano il look tantissimi dettagli neri quali i cerchi a 10 razze, il faro anteriore e gli specchietti.

VEDI ANCHE

TECNICA

In questa EC1 Special Edition non cambia alcun dettaglio tecnico o meccanico della Street Twin che già conosciamo: a spingerla è il bicilindrico da 900 cc capace di 65 CV e 80 Nm accolto da un telaio a doppia culla. La ciclistica è affidata Brembo nella frenata, a Pirelli per gli pneumatici (Phantom Sports Comp.), doppio ammortizzatore posteriore e forcella anteriore con steli da 41 mm. Presente anche l’elettronica, con acceleratore ride-by-wire, 2 riding mode e traction control.

DISPONIBILITÀ E PREZZO

La nuova Triumph Street Twin EC1 Special Edition sarà dsponibile a partire da gennaio 2022 e solo per un anno, al prezzo di 9.850 euro.

Pubblicato da Giorgio Sala, 09/11/2021