Moto all'asta

La moto usata da Fonzie in Happy Days va all'asta: la Triumph Trophy 500 sarà messa in vendita a un prezzo da capogiro

Quanti ricordi e risate con Happy Days. La celebre serie TV con protagonista Fonzie – l'attore Henry Winkler – è un vero e proprio patrimonio televisivo per chi è nato a cavallo tra fine anni 70 e fine anni 80, periodo nel quale fu trasmessa in Italia. Ma il patrimonio, nel senso più stretto del termine, è quello che servirà per comprare la celebre moto usata in scena da Arthur Fonzarelli: la Triumph Trophy 500, infatti, va all'asta da Bonhams.

LA MOTO La Triumph Trophy 500 di Fonzie è del 1949. Si tratta di una delle 3 moto utilizzate durante lo show televisivo ed è stata modificata – per quanto riguarda manubrio, sella e parafanghi – dallo stuntman holliwodiano Bud Ekins. Delle altre 2 si sono perse le tracce, pertanto la TR5 con numero di telaio TC11198T pare essere ufficialmente la sola e unica moto di Fonzie rimasta senza proprietario.

IL PREZZO Il valore stimato per la Triumph del Fonzarelli va dai circa 70 a poco oltre i 100.000 Euro, ma in passato un altro esemplare è stato battuto a quasi 160.000 Euro. L'asta Bonhams si terrà l'8 dicembre: se volete provare a portarvela a casa non vi resta che cliccare qui e fare la vostra offerta.

Pubblicato da Michele Perrino, 12/11/2021