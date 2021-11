Novità moto 2022

Dopo le foto spia ecco che Yamaha esce allo scoperto. La Casa di Iwata ha infatti presentato la nuova MT-10 2022, la maxinaked il cui motore è strettamente derivato da quello della supersportiva R1. Estetica aggiornata, così come motore, elettronica e ciclistica. Ecco come cambia.

Yamaha MT-10 2022

La Yamaha MT-10 2022 si caratterizza per la presenza di un nuovo frontale con luci DRL ''a V'', come sulle MT più piccole, mentre sotto troviamo i due proiettori full LED twin-eye con luce abbagliante e anabbagliante. Dietro di essi le due prese d'aria, una per ciascun lato, di fianco al serbatoio, anch'esso migliorato nell'ergonomia. Modifiche anche per il triangolo pedane-manubrio-sella, con quest'ultima rivista in termini di design e – a detta di Yamaha – più comoda. Anche il codino, infine, si è affilato, un po' come sulle altre MT.

Yamaha MT-10 2022

Il motore 4 cilindri da 998 cc della nuova MT-10 è, anche per il 2022, derivato strettamente dall'unità che viene utilizzata sulla supersportiva di casa, la R1. Il CP4 Euro5, in questa nuova versione della maxinaked, si caratterizza per la presenza di pistoni forgiati in alluminio e un nuovo trattamento superficiale dei cilindri. La potenza sale a quota 165 CV a 11.500 giri/min e 112 Nm di coppia a 9.000 giri/min. Grazie alle modifiche all'iniezione la coppia tra i 4 e gli 8.000 giri/min è superiore, mentre le modifiche al sistema di aspirazione permettono alla nuova MT-10 2022 di avere un sound tutto nuovo e spettacolare: il merito è del nuovo filtro dell'aria e dei 3 condotti di aspirazione di dimensioni e sezioni diverse. Nuovo anche lo scarico in titanio.

Yamaha MT-10 2022: la strumentazione TFT a colori da 4,2''

ELETTRONICA Nuovi sono anche il comando ride-by-wire APSG, Accelerator Position Sensor Grip, che si interfaccia con l'YCC-T, lo Yamaha Chip Controlled-Throttle per il massimo controllo in accelerazione. Il pilota può regolare la risposta del motore scegliendo tra 4 livelli che vanno da PWR-1 a PWR-4, dal più estremo al più dolce. La nuova MT-10 2022 è dotata di IMU a 6 assi, col controllo di trazione che è sensibile alla piega, ma anche il sistema SCS, Slide Control System. Il BC, Brake Control è anch'esso settabile su 2 livelli, BC1 e BC2, nel primo caso una modalità ABS standard e la seconda progettata per funzionare anche in caso di frenata di emergenza in curva. L'YRC, Yamaha Ride Control, permette di intervenire su tutti i parametri sopracitati per modificarli a proprio piacimento singolarmente e individuare il mix preferito. Sulla nuova Yamaha MT-10 2022 arrivano anche il cambio elettronico QSS, l'YVSL, il limitatore di velocità variabile Yamaha, e un display TFT da 4,2 pollici a colori.

La nuova Yamaha MT-10 2022

Il telaio Deltabox in alluminio lavora insieme al motore – elemento stressato – per contenere il peso, mentre il forcellone, anch'esso in alluminio, mantiene l'interesse a quota 1.405 mm. L'impianto frenante si avvale di una coppia di dischi flottanti da 320 mm e pinze radiali a 4 pistoncini – lo stesso della R1 – ma vede anche l'arrivo di una nuova pompa radiale Brembo. Le sospensioni sono KYB: una forcella da 43 mm e un monoammortizzatore completamente regolabili. I cerchi da 17'' in alluminio a 5 razze – dotati di valvole dell'aria a 90° – montano pneumatici 120/70 e 190/55 Bridgestone Battlax Hypersport S22. Il peso della nuova MT-10 2022 col serbatoio da 17 litri pieno è di 212 kg.

Yamaha MT-10 2022: disponibile anche blu o nera

La nuova Yamaha MT-10 2022 sarà disponibile in 3 colorazioni: l'eclettica Cyan Storm con cerchi azzurri e le più classiche Icon Blue e Tech Black. La Casa giapponese non ha ancora rivelato il prezzo della nuova maxinaked.

Pubblicato da Michele Perrino, 09/11/2021