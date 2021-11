Novità moto

La XSR900, nata nell’ormai lontano 2016 è pronta a fare un balzo nel futuro, continuando però a rendere omaggio a moto che hanno scritto pagine di storia per la Casa di Iwata. Il compito spetta alla nuova XSR900 2022, moto che ottiene tutte le migliorie recentemente introdotte sulla MT-09 – tecnologiche e meccaniche – senza dimenticare di rifarsi il “trucco”. Ecco com’è fatta e quando arriverà nelle concessionarie.

Negli anni '80, il telaio Deltabox è stato introdotto in molti modelli Yamaha da strada sportivi e da allora il concetto è stato sempre perfezionato e migliorato. Proprio agli anni ’80 s’ispira la nuova XSR900, che il Deltabox se lo tiene stretto e lo affianca a sovrastrutture ispirate chiaramente a quel periodo, come la sella del passeggero che ricorda vagamente le code squadrate delle moto da GP. Inediti i fari, quello anteriore tondo come da tradizione, ma ora full LED, e quello posteriore incastonato sotto alla nuova sella. Curati i dettagli, resi ancor più “artigianali” che in passato. Per un'immagine di qualità, ma pur sempre ispirata alle competizioni, il cruscotto è montato su una nuova piastra forcella, ci sono poi tappi forcella lavorati e logo XSR in alluminio. Tra le altre caratteristiche figurano una piastra in alluminio, comandi a pedale forgiati, serbatoi dei freni neri e specchietti retrovisori.

ERGONOMIA VINTAGE Anche la posizione in sella si rifà alle moto da corsa di un tempo, una posizione di guida più arretrata rispetto al baricentro della moto, quasi sopra alla ruota posteriore. L'attenzione dei tecnici si è concentrata sulle forme delle parti con cui il pilota entra in contatto, come il serbatoio, la sella e la posizione del manubrio. Le cover laterali conferiscono alla XSR900 un look minimalista, mentre il tappo di rifornimento del serbatoio in stile racing sottolinea la tradizione sportiva della moto. La ciliegina sulla torta è la grafica che riporta in auge la moto di Christian Sarron: Legend Blue, ciano e giallo con forcella e ruote color oro

Deltabox protagonista in continua evoluzione, dato che migliora in rigidezza e diminuisce di peso tecnologia grazie anche alla tecnologia Yamaha Controlled Filling (CF), che controlla accuratamente diversi fattori, tra cui la pressione, la temperatura e la velocità di iniezione dello stampo. Ma il telaio non è il solo ad essere stato rivoluzionato, c’è infatti di un forcellone in alluminio, più lungo di 55 mm rispetto al modello precedente, per un interasse di 1.495 mm. Il cannotto di sterzo è stato abbassato di 30 mm e ciò conferisce un maggior carico sulla ruota anteriore.

SOSPENSIONI E FRENI I componenti di alta qualità sono evidenti in tutta la XSR900, come la nuova pompa radiale Brembo che lavora in simbiosi con pinze Advics a 4 pistoncini e i dischi da 298 mm, 245 quello posteriore. Completamente regolabile la forcella KYB a steli rovesciati, mentre il monoammortizzatore, dotato di leveraggio è montato inclinato in avanti, praticamente nascosto alla vista, per conferire alla parte posteriore un aspetto pulito ed elegante. Come sulla naked, anche sulla neo retrò arrivano i cerchi SpinForged a 10 razze in alluminio: i più leggeri di sempre di Yamaha, che riducono l’inerzia dell’11%.

MOTORE Ma dalla nuova MT-09 2021 non arriva solamente la ciclistica, anche il cuore pulsante della XSR900 ha tanto in comune con la naked. I dati tecnici sono gli stessi: 119 CV 10.000 giri/min e 93 Nm a 7.000 giri/min. Stesso alleggerimento, stesso studio per un sound perfetto, grazie alla collaborazione con la divisione Music e cornetti d’aspirazione a lunghezza diversificata. Ma non è tutto perché ci sono anche nuovi rapporti per il cambio – dotato di quickshifter bidirezionale – e una frizione anti-saltellamento e assistita.

Se lo stile fa pensare al passato, la tecnologia è degna delle più recenti moto introdotte sul mercato. Come sulla MT-09 arriva la piattaforma inerziale a 6 assi, grazie a lei sulla XSR900 debutteranno aiuti alla guida ancora più evoluti come ABS cornering, traction control cornering, slide control, brake control e anti impennata.

VITA A COLORI Per tenere d’occhio tutti i parametri dell’elettronica è ormai d’obbligo un display TFT a colori. Quello della Yamaha XSR900 non sarà eccessivamente ampio, solo 3,5 pollici, ma permetterà di consultare tutti i dati degli aiuti elettronici oltre alle informazioni canoniche. Al momento ancora niente connettività Bluetooth, in compenso però arriva il cruise control.

La nuova XSR900 sarà disponibile in due colorazioni: Legend Blue, ciano e giallo con forcella e ruote color oro, oltre a Midnight Black con accenti rossi, forcella e comandi neri. Le consegne ai concessionari Yamaha inizieranno a partire da aprile 2022.