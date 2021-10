Novità scooter

La gamma scooter Yamaha era già Euro 5 dunque, per il 2022, le novità sono tutte cromatiche. Come cambiano X-Max e gli altri

Gran parte della gamma scooter di Yamaha è stata aggiornata alla normativa Euro 5 lo scorso autunno e i risultati commerciali sono stati d’assoluto livello, sia per un best seller come X-Max 300 ma anche per altri modelli come N-Max, X-Max 125, Tricity 300 e D’Elight. A meno di inattesi scossoni in vista di EICMA 2021, Yamaha annuncia le novità per il 2022 che si limitano alle nuove vesti cromatiche.

X-MAX 2022 Design dinamico ispirato al TMax e il motore Blue Core EURO 5, buona qualità nei materiali, assemblaggi curati e quel pizzico d’attenzione al dettaglio nelle verisioni Tech MAX, ecco in breve descritta la gamma X-Max, leader di mercato nei rispettivi segmenti. X-Max 300 e X-Max 125 saranno disponibili nel nuovo colore Icon Blue, mentre XMAX 300 e 125 Tech MAX saranno proposti in una nuova tonalità Dark Petrol. I colori disponibili saranno i seguenti:

Icon Blue - nuovo

Sonic Grey – continua

Dark Petrol – nuovo (Tech Max)

Power Grey – continua (Tech Max)

N-MAX 2022 Ottimo scooter per svicolare nel traffico con un design sportivo, il 125 cc è stato il primo a integrare la connettività Bluetooth, al suo fianco è recentemente arrivato anche il più grande N-Max 155 che permette di entrare in tangenziali e autostrade. Entrambi condividono le sovrastrutture e le soluzioni tecniche, eccezion fatta per il motore, e si dividono anche gli stessi colori:

Milky White - nuovo

Phantom Blue - con nuove finiture del boomerang

Power Grey – continua

TRICITY 300 Il più leggero tra gli scooter a tre ruote di media cilindrata con i suoi 239 kg odm, il Tricity 300 ci ha convinto molto (qui il link alla prova di Giorgio) e si presenta per il 2022 con due colorazioni inedite oltre alla Gunmetal Grey che già conosciamo:

Petrol Blue - nuovo

Sand Grey - nuovo

Gunmetal Grey - colore continuativo