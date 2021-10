Novità moto

Yamaha NMax 155 è in arrivo in questi giorni presso la rete dei concessionari Yamaha. Il listino attacca a 3.499 euro

Agile, sportiveggiante e… furbo Yamaha NMax 155 è lo scooter giusto per chi si muove in città, ma grazie alla sua cilindrata rispetto al fratello 125 può circolare anche su tangenziali e autostrade. Presto potrete anche vederlo nelle concessionarie e toccarlo con mano dato che è iniziata la sua distribuzione presso la rete vendita della Casa dei Tre Diapason.

Yamaha NMax 155 Phantom Blue

NMAX IN BREVE Il nuovo design sportivo è equipaggiato con le più recenti luci a LED e offre una carenatura anteriore aerodinamica che assicura una maggiore protezione dal vento e dalla pioggia. Rinnovato è anche il telaio con l’obiettivo di rendere più agevole la vita nel traffico grazie anche ad una posizione di guida più confortevole e rilassata. Su Nmax debutta la nuova CCU (Communication Control Unit), la connettività Bluetooth per collegarsi allo smartphone e non mancano ulteriori funzionalità quali l'accensione senza chiave Smart Key, il controllo di trazione, il sistema Start&Stop, la presa di corrente e il vano sotto la sella. Il motore da 155 cc, 15,1 CV e 14 Nm è parco nei consumi, ciò permette un’autonomia ci circa 300 km con un pieno di 7,1 litri di carburante.

PREZZO E COLORI Yamaha NMax 155 è disponibile in tre diverse colorazioni: Phantom Blue, Anodized Red e Power Gray. Il prezzo di listino è di 3.499 euro franco concessionario con la formula YES 3 anni di garanzia inclusi.