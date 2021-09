Moto novità 2022

Dopo la bellissima grafica celebrativa dei 60 anni, Yamaha presenta le sportive R-Series in versione 2022: due nuove livree per R1, R3 e R125, mentre la top di gamma R1M sarà disponibile in una sola colorazione. Scopriamole.

Yamaha R125 2022

YAMAHA R 2022 Per le R1, R3 e R125 2022 arrivano una nuova livrea bicolore, la Icon Blue, e la Yamaha Black – Midnight Black per la R3, Tech Black per la R125 –, mentre la R1M 2022 sarà disponibile nella nuova colorazione Icon Performance, dove nero e carbonio prevalgono sui particolari blu, come i cerchi. Le nuove versioni di R1M, R1, R3 e R125 saranno disponibili nei concessionari da gennaio 2022.

