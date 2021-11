Nilox ha presentato i nuovi modelli di e-bike per il 2022: tra compatte, pieghevoli, fat, urban e offroad ce n'è davvero per tutti

Non cambiano, ma si rinnovano per il 2022 tutte le e-bike di Nilox, otto modelli a prezzi accessibili (tra i 700 euro della pieghevole da città ai 1.400 euro della FAT ammortizzata J4 Plus) che presentiamo qui di seguito. Le principali novità per il prossimo anno riguardano soprattutto l'aumentata capacità delle batterie, a tutto vantaggio dell'autonomia, e la disponibilità - su alcuni modelli - di nuove colorazioni per il telaio.

Nilox, le nuove e-bike per il 2022: la J1 Plus

Stile classico senza tempo, che ricorda quello delle Graziella di una volta (anche qui il telaio può essere ripiegato), monta un motore brushless da 250 W di potenza. Pratico il cesto anteriore e il portapacchi posteriore, sotto cui è alloggiata la batteria (estraibile). Quest’ultima ha una capacità di 270 Wh, si ricarica un quattro ore e garantisce un’autonomia di circa 40 km. Disponibile dall’inizio del prossimo anno, al prezzo consigliato di 699,95 euro.

Nilox, le nuove e-bike per il 2022: la J3 Plus

La fatbike di Nilox con ruote da 20” x 4”, cambio Shimano con sette marce e freni a disco: una vera e propria multiuso dallo stile davvero unico. Anche in questo caso il motore è un brushless da 250 W montato nel mozzo posteriore, con cinque modalità di assistenza e 25 km/h di velocità massima. Da 460 Wh la batteria estraibile montata dietro il tubo verticale, con un’autonomia dichiarata di 70 km. Nuova la colorazione blu petrolio e le luci a LED di serie. Disponibile dall’inizio del prossimo anno, al prezzo consigliato di 1.199,95 euro.

Nilox, le nuove e-bike per il 2022: la J4 Plus

Altra ebike con ruote fat 20” x 4”, questa volta pieghevole, con forcella anteriore ammortizzata e doppio freno a disco. Caratteristiche insolite per un modello di grande successo, disponibile nella nuova colorazione grigio cemento. Il cambio è Shimano a 7 rapporti, il motore brushless da 250 W montato nel mozzo con 5 modalità di guida selezionabili tramite il display LCD, e la batteria removibile da 468 Wh, per un’autonomia di 70 km. Disponibile dall’inizio del prossimo anno al prezzo consigliato di 1.399,95 euro.

VEDI ANCHE

Nilox, le nuove e-bike per il 2022: la J5 Plus

Stile cittadino classico e senza tempo, questa nuova e-bike monta una batteria removibile sotto il portapacchi da 345 Wh che si ricarica in 5 ore e garantisce fino a 65 km di autonomia. Il motore è un Bafang da 250 W montato sul mozzo, abbinato a un cambio Shimano a 7 rapporti. Completano la dotazione da e-bike per la città le ruote da 26”, la forcella ammortizzata e il freno a disco anteriore (dietro c’è un più economico V-Brake). Disponibile da dicembre, al prezzo consigliato di 899,95 euro.

Nilox, le nuove e-bike per il 2022: la J6 Plus

Addio ai tradizionali colori bianco e nero del brand, la nuova bicicletta da trekking di Nilox monta pneumatici da 27,5” x 2,10”, una batteria LG estraibile da 460 Wh per percorrere fino a 90 km. La forcella ammortizzata, i freni a disco Tektro anteriori e posteriori e il cambio Shimano a 21 rapporti la rendono perfetta per affrontare salite e off-road leggero. Disponibile da dicembre, al prezzo consigliato di 1.099,95 euro.

NILOX X7 PLUS

Nilox, le nuove e-bike per il 2022: la J7 Plus

Bicicletta da trekking ma anche da città, grazie alla dotazione completa di cavalletto telescopico, portapacchi e parafanghi, è forse il prodotto più versatile della gamma Nilox. Il motore da 250 W montato nel mozzo è abbinato a una batteria alloggiata nel tubo obliquo del telaio in alluminio, estraibile, da 468 Wh, per un’autonomia fino a 80 km. Cinque le modalità di guida disponibili da selezionare dal display LCD presente sul manubrio. Ventuno i rapporti del cambio Shimano. Ottimi per il fuoristrada leggero gli pneumatici semi tassellati da 27,5” x 2,10”, aiutati dalla forcella anteriore e dai freni a disco Tektro davanti e dietro. Nilox X7 Plus sarà disponibile a partire dall’inizio del 2022, a un prezzo consigliato di 1.199,95 euro.

NILOX X7 F

Nilox, le nuove e-bike per il 2022: la J7 F

Il top della gamma Nilox per il pubblico femminile, con motore Bafang da 250 W, batteria estraibile da 450 Wh sotto il portapacchi, telaio in alluminio e forcella ammortizzata, cambio Shimano a 7 rapporti e cinque modalità di guida. A disco il freno anteriore, V-Brake il posteriore. Di serie le luci a LED davanti e dietro. Disponibile da dicembre, al prezzo consigliato di 1.199,95 euro.

Nilox, le nuove e-bike per il 2022: la J8 Plus

Versione più estrema e carrozzata della J4 Plus, questa fat compatta monta gomme da 20'' x 4”, doppio freno a disco e una batteria removibile da 468 Wh, per un’autonomia di 70 km e un tempo di ricarica inferiore alle sei ore. Il cambio è uno Shimano a 7 rapporti, il motore nel mozzo è da 250 W. Inedita la colorazione color verde cacciatore, insieme ai fari a LED e al display LCD, da cui scegliere le cinque modalità di guida disponibili. Arriverà all’inizio del prossimo anno a un prezzo consigliato di 999,95 euro.

Pubblicato da Claudio Todeschini, 01/11/2021