E-bike Made in Italy

Rinasce a Reggio Emilia uno dei marchi storici di motociclette degli anni Quaranta, ma in chiave moderna e tecnologica, per due nuove e-bike premium

Moto Parilla era un’azienda milanese che ha prodotto motociclette tra il 1946 e il 1966, fondata da Giovanni Parrilla: i suoi modelli erano contraddistinti da un design molto originale, e dalla cura artigianale con cui venivano realizzati. Sul sito parilla.it trovate tutta la storia del marchio, e di tutti i modelli prodotti nei suoi vent’anni di attività.

Moto Parilla Carbon e Trilix, e-bike ultra premium

E-BIKE A KM 0 Nel 2017 il marchio è stato rilevato nel 2017 da Filippo Beltrami, oggi vice-presidente della società, assieme al suo - allora - professore e un amico designer, per portare sul mercato un nuovo concetto di bici elettrica, originale come le Parilla degli anni Cinquanta e realizzato con la medesima cura. A “km zero”, diremmo noi oggi: la filiera dei fornitori è cortissima, composta da produttori che lavorano a pochi chilometri da Reggio Emilia, quartier generale dell’attuale Moto Parilla.

Moto Parilla Carbon, allestimento Factory Orange

DUE MODELLI Il risultato di questo progetto si concretizza in due modelli di e-bike di fascia “ultra premium”, come la definisce la stessa azienda: completamente assemblate in Italia, caratterizzate da un design estremamente originale, prodotte con materiali di altissima qualità e personalizzabili in maniera quasi sartoriale, per adattarsi alle richieste dei clienti.

VEDI ANCHE

MOTO PARILLA CARBON

Moto Parilla Carbon, in azione su sentieri di montagna

Il modello più distintivo della produzione di Moto Parilla, che riesce nel non facile compito di avvicinare il mondo delle biciclette a quello delle moto, con uno stile e un design davvero unici e inconfondibili. Realizzata in carbonio e alluminio, con ruote “fat” e grandi freni a disco, è disponibile in quattro diversi allestimenti:

Limited Edition , in 130 esemplari numerati

, in 130 esemplari numerati Factory , con una forcella custom per una maggiore agilità nei percorsi in fuoristrada

, con una forcella custom per una maggiore agilità nei percorsi in fuoristrada Mimetica , con ampie possibilità di personalizzazione

, con ampie possibilità di personalizzazione Ultra, realizzata con componenti ancora più esclusivi, tra cui il doppio freno a disco anteriore con pinze a otto pistoncini. Il motore è da 4 kW, e ben 150 Nm di coppia, capace di spingere la “bicicletta” fino a 100 km/h. Si tratta di un prototipo, non ancora in vendita

SCHEDA TECNICA CARBON

Telaio Carbonio e alluminio Taglia S/M/L Forcella anteriore Forcella a parallelogramma in Alluminio/Carbonio con ammortizzatore ad aria Sospensione posteriore Forcellone in alluminio con cantilever con ammortizzatore ad aria Ammortizzatore posteriore SRAM Monarch R 160-38 Ammortizzatore anteriore SRAM Monarch Plus R 200-57 Manubrio 780 mm Manopole Velo VLG-884 Supporto smartphone SP Connect Micro Stem Mount Display Moto Parilla Display personalizzato con connessione Bluetooth+ Supporto telefono Quad Lock Freno anteriore Formula Cura-E Linea personalizzata per CARBON 2019 / Rotore anteriore 380 Moto Parilla ottimizzato per Formula Cura-E Freno posteriore Formula Cura-E Linea personalizzata per CARBON 2019 / Rotore posteriore 210mm Moto Parilla ottimizzato per Formula Cura-E Cambio Enviolo ONE TURN Pedivelle Moto Parilla 160mm Cerchi Alluminio 26’x100 Pneumatici Maxxis Minion FBF / CST Roly Poly (26X4,80) Luce frontale Spanninga AXENDO 40 Luce posteriore Moto Parilla LED nel telaio Batteria Ioni di litio, 48V 13,6Ah, 650 Wh Motore Bafang MM G340 TIPO Potenza/Velocità 250W 90Nm/25km/h 500W* 100Nm/32km/h 750W* 130Nm/32km/h Peso 38,3 Kg Prezzo 250W 7.930 euro Prezzo 500W 8.089 euro Prezzo 750W 8.272 euro

MOTO PARILLA TRILIX

A guardarla da lontano ricorda un po’ la storica Graziella, antesignana di quelle che oggi chiameremmo foldable, o bicicletta pieghevole. In realtà il telaio a traliccio è di chiara ispirazione motociclistica, e come la Carbon ha un design davvero unico.

Moto Parilla Trilix, foldable da città

FATTA PER LA CITTÀ Il motore Bofeili è in posizione centrale, con sensore di coppia per rendere la pedalata più naturale e meno forzata. La batteria è una LG al litio da 540 Wh (36 V x 15 Ah), mentre il cambio è interno al mozzo. Le ruote sono da 16”, ma volendo è possibile averle - senza sovrapprezzo - anche nella misura di 20”. Per rendere più confortevole l’uso in città, dove le strade sono molto più sconnesse di quanto si pensi, Trilix monta un reggisella ammortizzato e una forcella monoshock ad alte prestazioni.

Moto Parilla Trilix, foldable da città con telaio in tralicci d'alluminio

DUE MOTORI Moto Parilla Trilix è disponibile in due versioni: quella omologata per l’Unione Europea, con motore da 250W e velocità limitata a 25 km/h, e quella per il mercato USA con potenza di 350W e velocità limitata a 32 km/h.

E PER IL FUTURO? I piani di Moto Parilla non si esauriscono qui: il prossimo anno verrà presentato un nuovo modello di e-bike che attingerà, ci dicono “con ancor più forza” dal mondo delle moto.

Pubblicato da Claudio Todeschini, 28/09/2021