Nei giorni scorsi Nilox ha presentato le principali novità in arrivo per il prossimo anno, tutte dedicate alla mobilità sostenibile, che si tratti di muoversi con la bicicletta (elettrica) oppure in monopattino. E quindi, cominciamo proprio dai piccoli mezzi elettrici a due ruote che tanto successo riscuotono nelle nostre città.

La novità più intrigante del brand tecnologico del gruppo Esprinet è il monopattino elettrico M1, che rappresenta anche un importante salto di qualità per Nilox: caratterizzato da linee semplici e pulite, il monopattino presenta una pedana stretta in gomma morbida (più facile da pulire) sotto cui è alloggiata la batteria. La chiusura è a scatto, con una clip montata sul manubrio che ne impedisce lo sgancio involontario.

Nilox, le novità per il 2022: il monopattino M1

PIÙ SICURO E mentre in Parlamento si discute di sicurezza a bordo dei monopattini, Nilox gioca d’anticipo e presenta sul suo M1 indicatori di direzione integrati nel fanale posteriore e comandati da un pulsante presente sul manubrio. Le manopole sono in plastica morbida con trattamento antibatterico. A completare la dotazione di sicurezza pensano il freno a disco posteriore, il faro a LED sul piantone e gli elementi catarifrangenti ai lati dello chassis.

Nilox, le novità per il 2022

QUASI UN CRUSCOTTO Sul piantone del manubrio è montato un grande display LCD che mostra la velocità corrente, la modalità di guida selezionata e il livello di carica della batteria, oltre alle icone lampeggianti per le frecce (per ricordarsi di spegnerle) e spie per eventuali problemi di manutenzione, proprio come sulle automobili. Sul lato sinistro del manubrio si trova l’acceleratore, da cui impostare anche il cruise control con la velocità scelta dal conducente.

Nilox, le novità per il 2022: il display del monopattino M1

SI AVVIA CON LA CHIAVE Davvero utile il sensore NFC vicino al tasto di avviamento: per sbloccare il motore del monopattino è necessario infatti avvicinare l’apposita tessera. In alternativa, come sulle auto più moderne (vedi Tesla), la chiave NFC può essere replicata anche sullo smartphone.

Nilox, le novità per il 2022: il monopattino M1

MOTORE E AUTONOMIA La batteria, montata sotto la pedana, garantisce un massimo di 25 km di autonomia. Più interessante il motore, da 350W, che in situazioni di “affanno” (leggasi: in salita) aumenta al massimo la coppia disponibile, per poter superare in scioltezza anche gli insidiosi cavalcavia cittadini. Le ruote sono con pneumatico e camera d’aria.

PREZZO Inizialmente disponibile nella sola colorazione nero opaco con elementi lime, Nilox M1 arriverà a novembre al prezzo consigliato di 399,95 euro. Nei mesi successivi debutterà anche la colorazione Dark Grey + Petrol Blue.

Nilox, le novità per il 2022: il monopattino Blaze Special Edition

Già annunciato la scorsa primavera, Nilox annuncia la Special Edition del suo apprezzato Blaze, che migliora il precedente modello senza intaccarne lo stile essenziale e il peso piuma di 13 kg, che lo rendono ottimo per chi lo utilizza spesso sui mezzi pubblici o su e giù dall’auto. Invariati anche 18 i km di autonomia dichiarata, così come le ruote piene, il freno elettrico anteriore e quello posteriore a pedale.

Nilox, le novità per il 2022: il monopattino Blaze Special Edition

LE NOVITÀ Nuovo innanzitutto il motore da 300W, che permette di raggiungere una velocità massima di 22 km/h e di offrire un’ottima spinta in salita, per superare pendenze fino al 21%. Ancora, il Blaze SE può fregiarsi della certificazione IPX4, che garantisce la resistenza agli spruzzi d’acqua. Le maniglie sono in materiale plastico antibatterico, come sull’M1. Accanto al display a LED debutta un portacellulare integrato, ottimo per tenere sott’occhio le mappe del navigatore mentre ci si muove in città. Per il trasporto, infine, Nilox ha pensato a una pratica tracolla da agganciare al monopattino.

PREZZO Il nuovo Nilox Blaze SE sarà disponibile da dicembre, nella colorazione Black + Flash Lime, a un prezzo consigliato di 299,95 euro.

Pubblicato da Claudio Todeschini, 30/10/2021