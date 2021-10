Mobilità alternativa

Luci, frecce, velocità, sosta, casco obbligatorio: tutte le novità in arrivo per chi guida un monopattino elettrico

Per l'uso dei monopattini elettrici, al momento, restano valide le regole sancite dall'ultima Legge di Bilancio, ma nelle prossime ore potrebbe entrare in vigore un giro di vite che ne complicherebbe l'utilizzo con - diciamolo chiaro - vantaggi sulla sicurezza tutti da dimostrare. Si attende nella serata di oggi l'approvazione di un provvedimento che prevedrebbe la riduzione della velocità massima da 25 a 20 km/h e la confisca del mezzo nel caso di modifiche atte ad aumentare le prestazioni del veicolo.

PASSA, NON PASSA Altra misura allo studio, che andrebbe invece in direzione di città meno disordinate, vorrebbe l'istituzione del divieto di parcheggio sui marciapiedi e la previsione di apposite aree di sosta. Stralciata dalle proposte l'estensione dell'uso del casco che rimane limitato a 14 anni come prevedono le norme (sperimentali) attualmente già in vigore. Ulteriori cambiamenti riguardano l'equipaggiamento dei monopattini che, se passasse la nuova regola, si avvicinerebbero sempre più a dei veri e propri ciclomotori (ancorché più lenti), con l'obbligo di avere indicatori di direzione e luce di stop posteriore. Stay tuned!

Pubblicato da Emanuele Colombo, 27/10/2021