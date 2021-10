Novità moto 2022

Dopo aver presentato due novità come Z650RS e Z900 SE, Kawasaki aggiorna col m.y. 2022 la Versys 1000, recentemente protagonista della nostra comparativa crossover. Scopriamo come cambia la Adventure Tourer, sia in versione S che SE.



VERSYS 2022 Che si tratti del modello SE, con le sue sospensioni semi-attive Showa, o della versione S, con sospensioni meccaniche, nessuna novità di sorta per le Versys 1000 2022: cruise control elettronico, pacchetto di controllo avanzato dell’IMU, traction control, power mode, riding mode, quick shifter e, naturalmente, l'ABS. Non mancano poi fari full LED con cornering lights, strumentazione TFT dotata di connettività Bluetooth, cupolino regolabile e paramani. Tra gli accessori le ampie borse laterali rigide e il classico bauletto, oltre a tanti altri particolari, con le versioni Tourer plus e Grand Tourer che hanno praticamente tutto quel che serve per viaggiare in lungo e in largo.

LE NOVITÀ Le Versys 1000 S e SE m.y. 2022 saranno disponibili nelle colorazioni Emerald Blazed Green/Metallic Diablo Black/Metallic Spark Black e Metallic Graphite Grey/Metallic Diablo Black/Metallic Flat Spark Black.

Pubblicato da Michele Perrino, 11/10/2021