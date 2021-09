SI chiama “Retrovolution” l’espansione della gamma di moto sport rétro di Kawasaki. All’apprezzata Z900RS, ecco affiancarsi la più piccola Z650RS, che riprende i fasti della gloriosa Z650-B1 del 1977. Un’icona del tempo, figlia della Z1, che si reincarna in una moto più moderna ed accessibile.

STILE Dal punto di vista stilistico, la Z650RS ricalca le orme della Z900 RS. Il serbatoio a goccia, la sella piatta che si sviluppa verso una “coda d’anatra” e il faro tondo con luce a LED. Il display a colori della Z650 viene sostituito da un doppio elemento rotondo, al centro dei quali trova spazio un piccolo schermo LCD. Di chiaro stile rétro anche i cerchi a razze sdoppiate, mentre il forcellone e lo scarico sono praticamente identici a quelli della naked Z650 da cui deriva.

MOTORE E CICLISTICA La Kawasaki Z650RS presenta la stessa base ciclistica della Z650, naked entry level della casa di Akashi che sgomita in un agguerritissimo segmento. Il motore è il bicilindrico parallelo da 649 cc presente anche sulla Versys 650 e Ninja 650, capace di 68 CV e 64 Nm, ma che è disponibile nella versione da 35 kW (48 CV) per la guida con patente A2. Il telaio resta un tubolare a traliccio di tubi, con un interasse di 1.405 mm. Cambia invece la triangolazione, con il manubrio più alto a favore di una posizione di guida più rilassata, così come l’altezza da terra che sale da 790 a 820 mm. L’impianto frenante resta identico (Nissin. Doppio disco anteriore da 300 mm, disco posteriore da 220 mm) così come le sospensioni, con forcella con steli da 41 mm e un monoammortizzatore posteriore con leveraggio. Il peso è di 187 kg, un kg in meno della Z650.

PREZZO E COLORI La Kawasaki Z650RS è dispnibile in tre colorazione: Candy Emerald Green, Metallick Spark Black e Metallic Moondust Gray/Ebony. Il prezzo non è ancora stato dichiarato, anche se sicuramente non sarà inferiore a quello della Z650 “standard” che si attesta sui 7.190 euro.

