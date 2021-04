AUGURI! Importante traguardo per la divisione italiana della casa giapponese specializzata in Dispositivi di Sicurezza (DDS), che compie oggi ben 10 anni di attività: dieci anni passati ad aumentare la propria presenza sul territorio, ormai sempre più capillare, ma anche e soprattutto a prendersi cura dei motociclisti e della loro sicurezza.

NON CHIAMATELI CASCHI Tra integrali, modulari, jet e specifici per il fuoristrada, la gamma di DDS Shoei è veramente sterminata, per tutte le tasche e le esigenze (anche per chi va in pista, come i fratelli Marquez). In particolare, se la sta cavando molto bene nel nuovo segmento Heritage, con i modelli J.O, EX-Zero e Glamster.

LE DICHIARAZIONI “Anche in questo periodo di difficoltà non abbiamo smesso di lavorare, cercando di adottare iniziative e studiare soluzioni che potessero metterci nella condizione migliore di poter rappresentare il nostro marchio”, ha dichiarato Fabian Osamu Narizuka, Country Manager di Shoei Italia. “Altre sfide sono alle porte e siamo alla vigilia di importanti novità”.