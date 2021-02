CAMPIONI IN FAMIGLIA I fratelli Marc e Alex Márquez hanno firmato un nuovo accordo con Shoei per i prossimi quattro anni. Marc, ancora infortunato al braccio, ha appena presentato la Honda Repsol della nuova stagione, e così ha fatto il giovane fratello Alex, che corre invece con i colori del team Honda LCR Castrol.

FORMICA ROSSA I due campioni del motociclismo hanno presentato le nuove repliche per X-Spirit 3, che arriveranno per la primavera 2021. La nuova grafica è stata curata dallo studio Dave Design, e Marc Márquez ha voluto che il DDS X-Spirit III mostrasse “quello che lo rappresenta dentro”, a cominciare dalla ormai classica formica rossa su sfondo rosso. A rendere l’insieme più compatto, anche le linee verticali nel design.

CAMPIONE IN ERBA Linee verticali anche per la replica AM73 di Alex Marquez, pilota che nella sua prima stagione in MotoGP è salito sul podio ben 2 volte. Prezzi e schede tecniche dei caschi verranno annunciati in un secondo momento.