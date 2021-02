VAMOS ESPAÑA! Il 2020 è stata una stagione durissima per il team iberico Repsol Honda diretto da Alberto Puig. L'assenza del fenomeno Marc Marquez per tutta la stagione in seguito al brutto incidente di Jerez ha precipitato la squadra campione del mondo nei bassifondi della classifica. Per tutto l'anno, però, i ragazzi dei box hanno lavorato a stretto contatto con Stefan Bradl e Alex Marquez, e con il team satellite LCR, migliorando la RC213V e rendendola più guidabile anche dai ''non marziani'' come Marc Marquez, e così sono arrivati due bei podi e tanta fiducia per questa nuova stagione, che vedrà in sella il duo spagnolo composto dall'otto volte iridato e dal neo-arrivato Pol Espargaro. Il team Repsol, al 27° anno nel motomondiale, si presenta al mondo oggi dalle ore 12. Seguite con noi la presentazione di uno dei team favoriti per la caccia all'iride della MotoGP.